Şanlıurfa Hava Durumu! 17 Şubat Salı Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Şanlıurfa'da 17 Şubat 2026 Salı günü hava durumu değişkenlik gösterecek. Mevsim normallerine uygun bir seyir bekleniyor. Gün boyunca hava sıcaklıkları 7 ile 12 derece arasında kalacak. Sabah saatlerinde hafif yağışlı bir hava öngörülüyor. Günün ilerleyen saatlerinde hava ısınacak ve 15 dereceye yükselecek. Akşam saatlerine gelindiğinde hava sıcaklığı 10 derece civarında olacak. Rüzgar doğu yönünden orta şiddette esecek. Nem oranı ise gün boyunca %55 civarında seyredecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu daha sıcak olacak. Güneşli günlerin başlaması bekleniyor. 18 Şubat Çarşamba günü, hava sıcaklıkları 5 ile 14 derece arasında değişecek. Yer yer sağanak yağışlar görülebilir. 19 Şubat Perşembe günü hava sıcaklıkları 4 ile 13 derece arasında kalacak. Kısmen güneşli bir hava hakim olacak. 20 Şubat Cuma günü ise hava sıcaklıkları 5 ile 14 derece arasında değişecek. Çoğunlukla güneşli bir hava bekleniyor.

Bugünkü hava durumu, mevsim normallerine uygun bir seyir izliyor. Önümüzdeki günlerde sıcaklıklar artacak. Güneşli günlerin hakim olacağı öngörülüyor. Sabah ve akşam saatlerinde serin hava koşullarına dikkat etmek önemli. Kronik rahatsızlığı olanların sıcak-soğuk dengesine özen göstermesi gerekiyor. Ani sıcaklık değişimlerine karşı hassas grupların dikkatli olmaları öneriliyor.