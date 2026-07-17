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Şanlıurfa Hava Durumu! 17 Temmuz Cuma Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Şanlıurfa’da hava durumu, 17 Temmuz 2026 tarihinde sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 40 dereceye ulaşırken, gece sıcaklığın 25 dereceye düşmesi bekleniyor. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları devam edecek. 18 Temmuz’da sıcaklık 39, 19 Temmuz’da ise 38 derece civarında ölçülecek. Sıcak havalarda güneşten korunmak, bol su içmek ve hafif giysiler tercih etmek büyük önem taşıyor.

Şanlıurfa Hava Durumu! 17 Temmuz Cuma Şanlıurfa hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Şanlıurfa'da, 17 Temmuz 2026 Cuma günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 40 derece civarına ulaşacak. Gece ise sıcaklığın 25 dereceye düşmesi bekleniyor. Nem oranı düşük, rüzgar hızı hafif olacak. Bugünkü hava durumu bu şekilde devam edecek.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları sürmesi öngörülüyor. 18 Temmuz Cumartesi günü, hava sıcaklığı 39 derece civarında olacak. 19 Temmuz Pazar günü ise sıcaklığın 38 derece civarında olması bekleniyor. Rüzgar hızı hafif kalacak. Nem oranı yine düşük olacak. Şanlıurfa’da hava durumu sıcak ve güneşli olacak.

Sıcak hava koşullarında, güneşe doğrudan maruz kalmaktan kaçınılmalı. Bol su içmek önemlidir. Ayrıca hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş koruyucu ürünler kullanarak cildinizi koruma altına alabilirsiniz. Sıcak hava koşullarına karşı bu önlemleri almak sağlığınızı korumanıza yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Şanlıurfa
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