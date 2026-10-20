Şanlıurfa Hava Durumu! 20 Ekim Salı Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Şanlıurfa hava durumu, 20 Ekim 2026 tarihi itibarıyla ilgi çekicidir. Bugün hava genel olarak açık ve güneşli. Sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişim gösteriyor. Şanlıurfa'nın iklimi nedeniyle güneş ışınlarının yoğun olduğu günlerde dışarıda vakit geçirmek keyifli olacaktır. Kullanıcılar, hava durumu hakkında "bugünkü hava nasıl" sorusunu sorarak bilgi edinmeye çalışıyor. Güneşin tadını çıkarırken, hafif rüzgar sıcaklığı dengeleyip ferah bir atmosfer sağlıyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişken görünüyor. Bazı tahminler kısa süreli hava değişiklikleri olacağını belirtiyor. Hafta ortasında beklenen hava şartları sıcaklıkları 18 ila 21 derece arasında seyrettirebilir. Bu nedenle spor yapmadan veya dışarı çıkmadan önce hava durumu kontrolü faydalı olacaktır. Akşam saatlerinde sıcaklıkların düşmesi muhtemeldir. Gece dışarı çıkacakların bir üst giysi alması akıllıca bir tercih olacaktır.

Şanlıurfa'da sonbaharın serin akşamları, açık havada geçireceğiniz zaman için keyifli bir dönemdir. Gece saatlerinde hava biraz daha serin olabilir. Dışarıda aktivitelerde bulunanların uygun giysilerle hazırlıklı olmaları önemlidir. Şanlıurfa'nın ılıman gece havasında geç saatlerde serinlik hissedilebilir.

20 Ekim'de Şanlıurfa'da hava durumu olumlu şekildedir. Ancak ilerleyen günlerde oluşabilecek ani hava değişikliklerine karşı dikkatli olmak önemlidir. Dışarı çıkmadan önce güncel hava tahminlerini kontrol ederek planlarınızı düzenleyebilirsiniz. Bu, keyifli bir gün geçirmenize yardımcı olur. Sağlığınızı koruma açısından da önemlidir. Böylece yazın ve sonbaharın tadını çıkarabilirsiniz.