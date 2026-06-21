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Şanlıurfa Hava Durumu! 21 Haziran Pazar Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Şanlıurfa'da 21 Haziran 2026 Pazar günü sıcak ve güneşli hava bekleniyor. Gün içinde hava sıcaklığı 34-35 dereceyi bulacak. Gece ise sıcaklık 21-22 derece arasında seyredecek. 22 ve 23 Haziran günlerinde sıcaklıkların 36-37 derece seviyesine ulaşması öngörülüyor. Yaz aylarında görülen bu yüksek sıcaklıklar, dışarıda dikkatli olunmasını gerektiriyor. Su tüketimi, açık renkli giysiler ve güneş koruyucu ürünler kullanmak önemli.

Şanlıurfa Hava Durumu! 21 Haziran Pazar Şanlıurfa hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Şanlıurfa'da 21 Haziran 2026 Pazar günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 34-35 derece civarlarında olacak. Gece sıcaklığı 21-22 derece arasında seyredecek. Bu durum, Şanlıurfa'nın yaz ikliminin tipik bir örneğidir. Sıcak ve kuru hava koşullarını gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde sürecek. 22 Haziran Pazartesi günü sıcaklık 36-37 derece olacak. 23 Haziran Salı günü de sıcaklığın 36-37 derece civarında olması bekleniyor. Bu yüksek sıcaklıklar, yaz aylarında sıkça görülen bir durumdur.

Sıcak hava koşullarında dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması gerekmektedir. Bol su tüketmek önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya şemsiye kullanılmalıdır. Güneş koruyucu ürünlerin de uygulanması gereklidir. Bu önlemler, sıcak havanın olumsuz etkilerinden korunmaya yardımcı olur. Ayrıca serin ortamlarda kalmak ve ağır fiziksel aktivitelerden kaçınmak faydalıdır.

Şanlıurfa'da yaz aylarında sıcaklıklar genellikle yüksektir. Sıcak hava koşullarına hazırlıklı olmak önemlidir. Gerekli önlemleri almak, sağlıklı ve konforlu bir yaşam için gereklidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Şanlıurfa
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