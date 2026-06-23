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Şanlıurfa Hava Durumu! 23 Haziran Salı Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Şanlıurfa'da 23 Haziran 2026 Salı günü sıcak ve güneşli bir hava hakim. Gündüz sıcaklığı 35-36 derece arasında bekleniyor. Gece sıcaklık 20-21 dereceye düşecek. Bu durum, Şanlıurfa'nın yaz iklimine uygun. Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. Dışarıda vakit geçireceklerin bol su içmesi ve güneşten korunmaları sağlığı için büyük önem taşıyor. Hava durumu dikkatle izlenmeli.

Şanlıurfa Hava Durumu! 23 Haziran Salı Şanlıurfa hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Bugün 23 Haziran 2026 Salı. Şanlıurfa'da hava durumu oldukça sıcak. Güneşli bir gün bekleniyor. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 35 - 36 derece civarında. Gece ise sıcaklık 20 - 21 derece arasında olacak. Bu sıcaklıklar, Şanlıurfa'nın yaz iklimine uygun. Hava koşulları sıcak ve kuru.

Şanlıurfa'da hava durumu açık olacak. Güneşli günler sizi bekliyor. Rüzgar hafif eserse, nem oranı düşük olacak. Bu durum hava koşullarını belirginleştirir. Dışarıda vakit geçireceklerin su içmesi önemli. Güneşten korunmaları da gerek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 24 Haziran Çarşamba günü sıcaklık 34 - 35 derece olacak. 25 Haziran Perşembe günü ise 36 - 37 derece civarında bekleniyor. Bu da Şanlıurfa'nın yaz aylarındaki tipik hava koşularını yansıtıyor.

Bu sıcak hava koşullarında, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirmemek faydalı olacak. Gün boyunca bol su içmek gerekli. Güneşten korunmak da önemli. Hafif, açık renkli giysiler tercih edilmeli. Aksi takdirde olası sağlık sorunları yaşanabilir. Ayrıca, hava sıcak olan saatlerde ağır fiziksel aktivitelerden kaçınmak önemlidir.

Şanlıurfa'da 23 Haziran 2026 Salı günü sıcak ve güneşli bir hava bekleniyor. Önümüzdeki günlerde de hava koşulları benzer olacak. Kişisel sağlığı korumak için gerekli önlemler alınmalı. Hava koşullarına uygun davranmak büyük önem taşıyor.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Şanlıurfa
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