Şanlıurfa Hava Durumu! 26 Haziran Cuma Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Bugün, 26 Haziran 2026 Cuma günü, Şanlıurfa'da hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 35-36 derece civarında olacak. Gece ise sıcaklık 22-23 derece arasında seyredecek. Hissedilen sıcaklık 40 dereceye kadar çıkabilir. Yağış olasılığı neredeyse sıfır. Hava tamamen kuru olacak. Rüzgar, kuzeydoğu yönünden saatte 10-15 kilometre hızla esecek.

Şanlıurfa'da bugün hava durumu, yaz aylarının özelliklerini yansıtıyor. Bölge karasal iklim etkisi altında. Yaz aylarında sıcaklıklar genelde yüksek seyrediyor. Şanlıurfa'da bugünkü hava, sıcak ve güneşli bir gün olarak tanımlanabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 27 Haziran Cumartesi günü sıcaklığın 35-36 derece olabilir. 28 Haziran Pazar günü ise sıcaklığın 33-34 dereceye düşmesi bekleniyor. Her iki gün de bol güneş ışığı altında geçecek. Yağış olasılığı yine neredeyse sıfır olacak.

Bu sıcak hava koşullarında dikkatli olmak önemlidir. Özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin önlem alması gerekir. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek faydalıdır. Ayrıca, bol su içmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek önerilir. Yüksek koruma faktörlü güneş kremi kullanmak da cilt sağlığı açısından önemli.

Şanlıurfa'da önümüzdeki günlerde hava durumu sıcak ve güneşli koşullar altında devam edecek. Planlarınızı yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurmanız iyi olur.