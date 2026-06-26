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Şanlıurfa Hava Durumu! 26 Haziran Cuma Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Şanlıurfa'da 26 Haziran 2026 Cuma günü hava durumu sıcak ve güneşli. Gün içerisinde sıcaklık 35-36 dereceye ulaşırken, gece sıcaklığın 22-23 dereceye düşmesi bekleniyor. Hissedilen sıcaklık ise 40 dereceye çıkabilir. Yağış ihtimali yok denecek kadar az. Rüzgar kuzeydoğudan hafif eserken, bu sıcak günlerde dışarıda olanların dikkatli olması öneriliyor. Bol su tüketimi ve güneşten korunma önem taşıyor.

Şanlıurfa Hava Durumu! 26 Haziran Cuma Şanlıurfa hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Bugün, 26 Haziran 2026 Cuma günü, Şanlıurfa'da hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 35-36 derece civarında olacak. Gece ise sıcaklık 22-23 derece arasında seyredecek. Hissedilen sıcaklık 40 dereceye kadar çıkabilir. Yağış olasılığı neredeyse sıfır. Hava tamamen kuru olacak. Rüzgar, kuzeydoğu yönünden saatte 10-15 kilometre hızla esecek.

Şanlıurfa'da bugün hava durumu, yaz aylarının özelliklerini yansıtıyor. Bölge karasal iklim etkisi altında. Yaz aylarında sıcaklıklar genelde yüksek seyrediyor. Şanlıurfa'da bugünkü hava, sıcak ve güneşli bir gün olarak tanımlanabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 27 Haziran Cumartesi günü sıcaklığın 35-36 derece olabilir. 28 Haziran Pazar günü ise sıcaklığın 33-34 dereceye düşmesi bekleniyor. Her iki gün de bol güneş ışığı altında geçecek. Yağış olasılığı yine neredeyse sıfır olacak.

Bu sıcak hava koşullarında dikkatli olmak önemlidir. Özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin önlem alması gerekir. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek faydalıdır. Ayrıca, bol su içmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek önerilir. Yüksek koruma faktörlü güneş kremi kullanmak da cilt sağlığı açısından önemli.

Şanlıurfa'da önümüzdeki günlerde hava durumu sıcak ve güneşli koşullar altında devam edecek. Planlarınızı yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurmanız iyi olur.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Şanlıurfa
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