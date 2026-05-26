Şanlıurfa Hava Durumu! 26 Mayıs Salı Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Bugün, 26 Mayıs 2026 Salı günü, Şanlıurfa'da hava durumu oldukça keyifli. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 28°C civarında bekleniyor. Gece ise sıcaklığın 19°C seviyelerine düşmesi öngörülüyor. Hava genellikle açık olacak. Az bulutlu bir gün geçirilecek. Yağış ihtimali ise oldukça düşük. Şanlıurfa'da bugün dışarıda vakit geçirmek için ideal bir gün.

Önümüzdeki günlerde de hava koşulları benzer şekilde devam edecek. Çarşamba günü sıcaklığın 30°C'ye çıkması bekleniyor. Perşembe günü ise bu sıcaklık 32°C'ye ulaşacak. Cuma günü ise sıcaklık 29°C civarında olacak. Bu dönemde hava genellikle açık ve güneşli olacak. Yağış ihtimali yine düşük seviyelerde kalacak.

Bu sıcak ve güneşli günlerde dışarıda vakit geçirirken güneş ışınlarından korunmak önemlidir. Şapka takmak ve güneş kremi kullanmak gereklidir. Bol su içmek, güneşin zararlı etkilerinden korunmaya yardımcı olur. Ayrıca, hafif ve açık renkli giysiler tercih etmek de faydalıdır. Vücut ısısını dengelemek açısından bu önlemler önem taşır.

Sonuç olarak, Şanlıurfa'da bugünkü hava durumu oldukça güzel. Önümüzdeki günlerde de benzer koşulların devam etmesi bekleniyor. Dışarıda vakit geçirirken güneşten korunmaya özen göstererek bu güzel havanın tadını çıkarabilirsiniz.