Şanlıurfa Hava Durumu! 26 Şubat Perşembe Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Şanlıurfa'da 26 Şubat 2026 tarihinde hava durumu sıcak ve güneşli geçecek. Gündüz sıcaklıklar 15-16 derece, akşam ise 10 derece olacak. 27 ve 28 Şubat'ta da benzer sıcaklık değerleri hissedilecek. Rüzgar hafif esecek ve nem oranı %65-69 arasında değişecek. Sıcak hava koşullarında güneşten korunmak için şapka ve güneş kremi kullanılması öneriliyor. Ayrıca, dışarıda vakit geçirenlerin su tüketimine dikkat etmesi önem taşıyor.

Seray Yalçın

26 Şubat 2026 Perşembe günü, Şanlıurfa'da hava durumu genellikle sıcak ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıklar 15 ile 16 derece arasında seyredecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 10 derece civarına düşecek. Rüzgar hafif esecek ve kuzeydoğu yönünden blow olacak. Nem oranı %65 ile %68 arasında değişecek.

27 Şubat Cuma ve 28 Şubat Cumartesi günlerinde hava durumu benzer bir şekilde devam edecek. Gündüz saatlerinde sıcaklık 17 dereceye ulaşacak. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 10 derece civarında kalacak. Rüzgar hafif ve doğu ile kuzeydoğu yönlerinden esecek. Nem oranı %66 ile %69 arasında değişim gösterecek.

Bu sıcak ve güneşli hava koşullarında, sabah ve akşam saatlerinde serin olabileceğini unutmamak önemlidir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanılması faydalı olacaktır. Dışarıda vakit geçirecekler, bol su tüketmeli ve hafif kıyafetler tercih etmelidir.

Sonuç olarak, Şanlıurfa'da hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Serin sabah ve akşam saatleri için uygun kıyafetler seçin. Güneş ışınlarından korunmaya dikkat edin. Yeterli su tüketimine özen gösterilmelidir.

