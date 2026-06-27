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Şanlıurfa Hava Durumu! 27 Haziran Cumartesi Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Şanlıurfa'da sıcak hava durumu devam ediyor. 27 Haziran 2026 Cumartesi günü hava sıcaklığı 35-36 derece civarında olacak. Rüzgarın hafif esmesiyle konfor artacak. Düşük nem oranı, dışarıda geçirilen zamanı daha da keyifli hale getirecek. Önümüzdeki günlerde sıcaklıklar 34-37 derece arasında değişecek. Açık renkli kıyafetler, bol su ve güneş koruyucu ürünler kullanmak önemli. Aşırı sıcaklardan korunmak için gerekli önlemler alınmalı.

Şanlıurfa Hava Durumu! 27 Haziran Cumartesi Şanlıurfa hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Şanlıurfa'da 27 Haziran 2026 Cumartesi günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Hava sıcaklıkları 35-36 derece civarında seyredecek. Rüzgar hafif esecek. Nem oranı ise düşük olacak. Bu durum hava koşullarını belirginleştirecek.

Bugün hava sıcaklığı benzer şekilde 35-36 derece civarında olacak. Rüzgarın hafif esmesi hava koşullarını daha da iyileştirecek. Nem oranının düşük olması ise konforu artıracak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 28 Haziran Pazar günü hava sıcaklığı 34-35 derece olacak. 29 Haziran Pazartesi günü sıcaklık 35-36 dereceye çıkacak. 30 Haziran Salı günü ise sıcaklık 36-37 dereceye ulaşacak.

Bu sıcak hava koşullarında dışarıda dikkatli olunması gerekiyor. Öğle saatlerinde vakit geçireceklerin önlemler alması önemli. Bol su tüketimi öneriliyor. Ayrıca hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmeli. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya şemsiye kullanılabilir. Güneş koruyucu ürünler de uygulanmalı. Aşırı sıcakların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak için serin ortamlarda kalmak faydalı. Ağır fiziksel aktivitelerden kaçınılması da önemli.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Şanlıurfa
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