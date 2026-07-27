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Şanlıurfa Hava Durumu! 27 Temmuz Pazartesi Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Şanlıurfa'da 27 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla sıcak ve güneşli bir hava bekleniyor. Gün içinde sıcaklık 37-38 derece olarak ölçülecekken, gece sıcaklığı 23-24 derece aralığında olacak. Önümüzdeki günlerde sıcaklıkların 40-43 dereceye yükselmesi tahmin ediliyor. Bu yaz koşullarında, güneşten korunmak için şapka ve bol su tüketimi öneriliyor. Yazın sıcak günlerinde, dikkatli olmak sağlık açısından önemli.

Şanlıurfa Hava Durumu! 27 Temmuz Pazartesi Şanlıurfa hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Bugün, 27 Temmuz 2026 Pazartesi, Şanlıurfa'da hava sıcak ve güneşli olacak. Gündüz hava sıcaklığı 37-38 derece civarında olacak. Gece ise sıcaklık 23-24 derece arasında seyredecek. Bu sıcaklıklar, Şanlıurfa'nın yaz iklimini gösteriyor. Yüksek sıcaklıklar ve güneşli günler yaşanıyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer olacak. 28 Temmuz Salı günü sıcaklık 40-41 dereceye ulaşacak. 29 Temmuz Çarşamba günü sıcaklığın 41-42 derece civarında olması bekleniyor. 30 Temmuz Perşembe günü de sıcaklık 42-43 derece arasında olacak. Bu yüksek sıcaklıklar, Şanlıurfa'nın yaz koşullarını yansıtıyor.

Bu sıcak havalarda, öğle ve öğleden sonra dışarıda dikkatli olunmalı. Gün ortasında güneş ışınları dik açıyla geliyor. Güneşten korunmak için şapka veya şemsiye kullanmak faydalıdır. Ayrıca, bol su içmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek önemlidir. Özellikle yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların dikkatli olması gerekir.

Yaz aylarında Şanlıurfa'da yüksek sıcaklıklar ve güneşli günler sık görülür. Bu nedenle, yaz aylarında Şanlıurfa'ya gidecekler hava koşullarını kontrol etmeli. Gerekli önlemleri almak önemlidir. Sıcak hava koşullarına uygun giyinmek ve güneşten korunmak sağlığınızı korur. Yeterli sıvı alımına dikkat etmek, keyifli bir gün geçirmenize yardımcı olur.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Şanlıurfa
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