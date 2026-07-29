Şanlıurfa Hava Durumu! 29 Temmuz Çarşamba Şanlıurfa hava durumu nasıl?

29 Temmuz 2026 Çarşamba günü, Şanlıurfa'da hava durumu oldukça sıcak. Güneşli bir gün geçecek. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 41 - 42 derece arasında olacak. Gece ise sıcaklık 28 - 29 dereceye düşecek. Nem oranı düşük. Rüzgar kuzeybatı yönünden hafif esecek. Bu sıcaklıklar, Şanlıurfa'nın tipik yaz iklimine işaret ediyor. Hava durumu sıcak ve kuru.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 30 Temmuz Perşembe günü hava sıcaklığı 42 - 43 derece arasında olacak. 31 Temmuz Cuma günü ise sıcaklık 43 - 44 dereceye yükselecek. Bu yüksek sıcaklıklar, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenler için risk oluşturuyor. Dikkat edilmesi gereken bir durum bu.

Böylesi sıcak günlerde, güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde dışarıda kalmaktan kaçınmalısınız. Bol su içmek önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Ayrıca, güneş koruyucu ürünler kullanarak cilt sağlığını korumak gerekir. Sıcak havalarda, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların dikkatli olması önemlidir.

Şanlıurfa'da önümüzdeki günler hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Hava koşullarını göz önünde bulundurmanızda fayda var. Planlarınızı buna göre yapmalısınız. Gerekli önlemleri alarak dışarı çıkmalısınız.