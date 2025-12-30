Şanlıurfa Hava Durumu! 30 Aralık Salı Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Bugün, 30 Aralık 2025 Salı, Şanlıurfa'da hava durumu soğuk ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 5 derece civarında. Akşam saatlerinde sıcaklık 1 derece civarında olması bekleniyor. Gece sıcaklıklar -1 dereceye düşebilir. Rüzgar kuzeybatıdan esiyor. Hızı saatte 19 kilometre olacak. Nem oranı sabah %66, gündüz %48, akşam %71 ve gece %79. Veriler, bugünkü hava durumunun soğuk ve güneşli olduğunu gösteriyor.

31 Aralık 2025 Çarşamba günü, Şanlıurfa'da hava durumu soğuk, karla karışık yağmurlu olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 1 derece civarında kalacak. Akşam saatlerinde sıcaklık yine 1 derece civarında olacak. Gece sıcaklık 1 dereceye düşebilir. Rüzgar doğudan saatte 28 kilometre hızla esmesi bekleniyor. Nem oranı sabah %87, gündüz %90, akşam %93 ve gece %93 seviyesinde olacak. Veriler, hava durumu değişikliğini net bir şekilde gösteriyor.

1 Ocak 2026 Perşembe günü, Şanlıurfa'da hava durumu hafif donan yağmur ve donan çisenti şeklinde olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 1 derece civarında kalabilir. Akşam saatlerinde sıcaklık -9 dereceye düşebilir. Gece sıcaklıklar -9 derece civarında olacaktır. Rüzgar kuzeydoğudan saatte 14 kilometre hızla esmesi bekleniyor. Nem oranı sabah %72, gündüz %53, akşam %76 ve gece %80 olacak. Bu veriler, havanın nasıl olacağını açıkça gösteriyor.

Bu hava koşulları dikkate alındığında, özellikle 31 Aralık ve 1 Ocak'ta dışarı çıkarken sıcak giysiler tercih edilmeli. Su geçirmez giysiler de önemlidir. Böylece hipotermi riski azalacaktır. Ayrıca, buzlanma ve don olaylarına dikkat edilmelidir. Araç kullanırken yavaş ve dikkatli sürüş yapılmalıdır. Bu önlemler, soğuk hava koşullarında sağlığınızı korur.