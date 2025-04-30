Şanlıurfa hava durumu: 30 Nisan Çarşamba! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?

Şanlıurfa'da, 30 Nisan 2025 Çarşamba günü hava durumu kısmen güneşli olacak. Sıcaklık gündüz saatlerinde 26°C'ye yükselecek. Gece saatlerinde ise sıcaklık 17°C civarında seyredecek. Bu dönemde nem oranı %23 olacak. Rüzgar hızı 10 km/saat civarında ölçülecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu şöyle olacak. 1 Mayıs Perşembe günü parçalı bulutlu, 2 Mayıs Cuma günü yağmurlu, 3 Mayıs Cumartesi günü ise puslu güneşli geçecek.

Şanlıurfa'nın iklimi Mayıs ayında ortalama 21.4°C sıcaklıkta, 27.6°C'ye kadar çıkacak. Yağış miktarı yaklaşık 38 mm olacak. Bu dönemde nem oranı %41 seviyesindedir. 5 gün yağmurlu gün beklentisi bulunmaktadır.

Hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Özellikle sabah ve akşam serinliğine karşı hazırlıklı olunmalıdır. Yağmurlu günlerde şemsiye veya su geçirmez giysiler bulundurmak faydalıdır. Sıcak günlerde bol su içmek gerekir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya güneş kremi kullanmak önem taşır.