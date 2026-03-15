Şanlıurfa kırsalında sel hayatı felç etti

Şanlıurfa ile Adıyaman’da 3 yıl önce yaşanan ve 21 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinin yıl dönümünde de su taşkınları meydana geldi, birçok yeri su bastı.

Şanlıurfa ve Adıyaman’da 15 Mart 2023 tarihinde büyük bir sel felaketi yaşandı. Gece aniden bastıran şiddetli yağmur nedeniyle meydana gelen selde Adıyaman’da 4, Şanlıurfa’da ise 17 olmak üzere 21 kişi hayatını kaybetti. Araçlar sel sularına kapıldı, birçok evi de su bastı.

Kucağındaki bebekle kurtarıldılar
Sel felaketinin üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen birçok bölgede manzara değişmedi. Viranşehir ilçesinde bazı evleri su bastı, Büyükçavuş ve Altınbaşak kırsal mahallelerinde hayat durma noktasına geldi. Evlerinde mansur kalan anne, baba ve küçük çocukları kepçeyle kurtarıldı.
Ceylanpınar ilçesinde de şiddetli yağmur olumsuzluklara neden oldu. Bazı evleri su basarken cadde ve sokaklar ise adeta göle döndü.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

