Şanlıurfa’da beyaz eşya yüklü tır alev alev yandı

Şanlıurfa’da seyir halindeki beyaz eşya yüklü tır alev alev yandı.

Şanlıurfa’da seyir halindeki beyaz eşya yüklü tır alev alev yandı. Milyonlarca lira değerindeki beyaz eşyalar küle döndü.

Yangın, Şanlıurfa-Gaziantep Otoyolu Kazlar Mahallesi mevkisinde meydana geldi. üzerinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen tırın dorsesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevleri fark eden sürücü, tırı güvenlik şeridine çekerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına almak için yoğun çaba sarf etti. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın sonrası milyonlarca lira değerindeki beyaz eşyalar küle döndü, tırın dorsesi yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili otoyol jandarması inceleme çalışması başlattı.

Kaynak: İHA

