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Şanlıurfaspor eski başkan yardımcısı bir şahsı darp etti

Şanlıurfaspor eski Başkan Yardımcılarından T.B.’nin bir şahsı darp etmesi üzerine büyüyen olay, silahlı kavgaya dönüştü.

Şanlıurfaspor eski başkan yardımcısı bir şahsı darp etti

Şanlıurfaspor eski Başkan Yardımcılarından T.B.’nin bir şahsı darp etmesi üzerine büyüyen olay, silahlı kavgaya dönüştü. İddiaya göre darp edilen şahsın yakınları T.B’yi silahla yaraladı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Paşabağı Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, Şanlıurfaspor eski Başkan Yardımcılarından T.B., elinde bıçakla alacak verecek meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan T.B. isimli şahsı darp etti. Cep telefonu ile kaydedilen görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Görüntülerde bir elinde bıçak bulunan T.B.’nin T.B.’yi darp ettiği, cep telefonuyla kayıt alan kişinin ise "Başkan vurma" diye bağırdığı gözlendi.

SİLAHLI SALDIRIDA YARALANDI

Yaşanan olayın ardından iddiaya göre darp edilen şahsın yakınları, T.B.’ye saldırdı. Saldırıda silahla vurulan T.B. yaralanarak hastaneye kaldırılırken 1 kişi ise sopa darbeleriyle yaralandı. Olay yerine giden polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek kimlikleri belirlenen saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Şanlıurfaspor eski başkan yardımcısı bir şahsı darp etti 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfaspor
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