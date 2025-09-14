HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Sapanca Gölü’nde 18 kiloluk dev sazan: O anlar kamerada

Uzun yıllardır sportif balıkçılık yapan Taha Tarhan, Sapanca Gölü’nden yaklaşık 18 kilogram ağırlığında sazan tuttu.

Sapanca Gölü’nde 18 kiloluk dev sazan: O anlar kamerada

Uzun yıllardır sportif balıkçılık yapan Taha Tarhan, Sapanca Gölü’nden yaklaşık 18 kilogram ağırlığında sazan tuttu. Balığın yakalanması ve güçlükle kıyıya alınması cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yaklaşık 14 yıldır sportif balıkçılık yapan ve daha öncesinde de Sapanca Gölü’nde tuttuğu balıklarla adından söz ettiren Taha Tarhan, babasıyla göle attığı oltasına bu kez de yaklaşık 18 kilogram ağırlığında ve devasa boyutta sazan takıldı. Gördükleri manzara karşısında hayrete düşen balıkçılar, dev balığı güçlükle kıyıya çıkardı. O anları cep telefonuyla kayda alan balıkçı, görüntüleri sosyal medyada paylaşınca kısa sürede yüzlerce beğeni aldı.

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Başkent büyük patlama! O ülke şokta: 1 ölü, 25 yaralıBaşkent büyük patlama! O ülke şokta: 1 ölü, 25 yaralı
Elazığ’da otoparka pompalı tüfekli saldırı: 1 yaralıElazığ’da otoparka pompalı tüfekli saldırı: 1 yaralı

Anahtar Kelimeler:
Sakarya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

Kuzey Kore liderinin kız kardeşi üç ülkeye meydan okudu

Kuzey Kore liderinin kız kardeşi üç ülkeye meydan okudu

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.