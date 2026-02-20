Şapla mücadelede kritik dönem başladı: Aşısız hayvana sevk yok, ceza var

"2026 Yılı İlkbahar Şap Aşılama Programı" hakkında açıklamalarda bulunan Samsun Tarım ve Orman İl Müdürü Kemal Yılmaz, şap hastalığının ülkeler arası canlı hayvan ve hayvansal ürün ticaretini olumsuz etkileyen, ciddi ekonomik kayıplara yol açan bulaşıcı viral bir hastalık olduğuna dikkat çekti. Yılmaz, sığır, manda, koyun, keçi ve domuzların yanı sıra yabani çift tırnaklı hayvanların da hastalığa duyarlı olduğunu belirtti.

Hastalıktan korunmada aşının büyük önem taşıdığını vurgulayan Yılmaz, yetiştiricilerin büyükbaş hayvanlarına şap aşısını mutlaka yaptırmaları gerektiğini ifade etti. Şap aşısı uygulanmamış hayvanların sevklerine izin verilmeyeceğini ve bu hayvanlar için veteriner sağlık raporu düzenlenmeyeceğini kaydeden Yılmaz, aşısız buzağıların desteklemelerden yararlanamayacağını da söyledi.

Aşının hastalığın yayılmasını önlediğini ve işletmeleri koruduğunu dile getiren Yılmaz, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 4. maddesi gereğince hayvan sahiplerinin hayvanlarını aşılatmalarının zorunlu olduğunu hatırlatarak, aksi durumda kanuna muhalefetten 132 bin 108 TL idari para cezası uygulanmasının hüküm altına alındığını bildirdi. Yılmaz, hayvan sağlığının korunması ve yasal haklardan yararlanılabilmesi için şap aşısının zorunlu olduğunu yineledi.

Aşılama programının İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri tarafından yürütüleceği belirtilirken, üreticilerin detaylı bilgi almak ve hayvanlarını aşılatmak için il ve ilçe müdürlüklerine başvurmaları gerektiği ifade edildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır