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Saplantılı komşu cinayetinde kan donduran detaylar! 'Hatice'yi öldürüp 1 gün başında beklemiş'

Ankara'da geçtiğimiz gün yaşanan vahşetle ilgili korkunç detaylar ortaya çıktı. Çubuk ilçesinde yalnız yaşayan Murat Açıkgöz (50) yine kendisi gibi yalnız yaşayan yan komşusu Hatice Çınar'ın (21) evine girerek önce genç kadını katletti ardından intihar etti. Genç kadının işe gitmemesiyle ortaya çıkan olaya ilişkin ekipler soruşturma başlatırken tüyler ürperten detay ortaya çıktı.

Saplantılı komşu cinayetinde kan donduran detaylar! 'Hatice'yi öldürüp 1 gün başında beklemiş'

Ankara’nın Çubuk ilçesinde yan komşusu Murat Açıkgöz (50) tarafından tabancayla başından vurularak öldürülen Hatice Çınar'ın (21) eniştesi Tarık Gökalp "Adam Hatice’yi öldürdükten bir gün sonra kendini öldürmüş. Bir gün boyunca cesetle durup sonra kendini vurmuş" dedi.

21 YAŞINDAKİ KIZI BAŞINDAN VURDU

Esenboğa Havalimanı'nda yemek bölümünde çalışan Hatice Çınar'ın işe gitmemesinden şüphelenen iş arkadaşları, durumu polise bildirdi. Polis, Hatice Çınar'ın, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Naim Sokak’ta 4 katlı binada yalnız yaşadığı evine kapıyı çilingirle açarak girdi. Evde, Hatice Çınar ile yan komşusu Murat Açıkgöz'ün cansız bedenleri bulundu.

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Yapılan incelemede, bir süre önce Almanya'dan dönen ve yalnız yaşayan Murat Açıkgöz'ün, 2 Mayıs akşamı işten gelen Hatice Çınar'ın evine girip, başından tabanca ile vurarak öldürdükten sonra kendi yaşamına son verdiği belirlendi. Hatice Çınar'ın cenazesi, dün Elmadağ ilçesine bağlı Hasanoğlan Mahallesi'nde toprağa verildi.

'SAKLANMIŞ, KIZIMI BEKLEMİŞ'

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Hatice Çınar’ın babası Kaya Nargüner (66), gırtlak kanseri tedavisi gördüğünü, eşinin de 1 yıl önce rahim kanseri nedeniyle hayatını kaybettiğini söyleyerek, "Nasıl olmuş, nasıl gelmiş bilmiyoruz. Kızım poşetlerle eve girerken arkasından giriyor. Saklanmış, kızımın gelme saatini beklemiş. Sen 50 yaşında adamsın, benim kızımdan ne istedin? Kızım söyleseydi bırakmazdık, daha önce hiçbir şey söylemedi. İşe gelmeyince arkadaşları şüphelenmiş, gidip bakmışlar. Polisi aramışlar, olay olmuş. Bizim bir gün sonra haberimiz oldu" dedi.

"BU İNSANLIK DEĞİL"

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Eniştesi Tarık Gökalp ise Hatice’nin ölüm haberini telefonla aldıklarını söyleyerek, "Olayı duyunca inanmadık. Polislerin dediğine göre bir gün önce öldürülmüş. Adam takip etmiş. Hatice 19.00 sıralarında eve gelmiş, evin içinde epey boğuşma var. Silah iki kere patlamış. O kadar boğuşmaya ve silah seslerine karşılık binadakiler nasıl duymamış anlayamadık. Bu insanlık değil.

"BİR GÜN BOYUNCA CESETLE DURMUŞ"

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Adam Hatice’yi öldürdükten bir gün sonra kendini öldürmüş. Bir gün boyunca cesetle durup sonra kendini vurmuş. Kız saatlerce boğuşmuş bununla, bir de silah patlamış, nasıl kimse duymaz? Hiçbir evladın, hiçbir anne babanın canı yanmasın.

Daha 21 yaşındaydı, evlenecek çağındaydı gitti. Kimseye bir şey söylememiş. Aileden birine söylesen biz buna müdahale ederdik; ama hiçbir şey dememiş. Çok iyi bir insandı, kimseye zararı dokunmazdı. Kendi halinde, hayırsever bir insandı" ifadelerini kullandı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Ankara çubuk komşu
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