Saraçhane'de 35 gözaltı

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarının yıl dönümünde CHP, Saraçhane'de miting düzenledi. "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" sloganıyla 99'uncusu düzenlenen mitingde CHP lideri Özgür Özel vatandaşlara seslendi.

35 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Mitingin ardından 35 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Gözaltına alınanların polis bariyerini tekmelediği ve güvenlik güçlerine mukavemet gösterdiği belirtildi. Grup, uyarıya rağmen eylemi sürdürmek istedi. Polis, yüzleri maskeli, bazılarının ellerinde Türk bayrağı bulunan gruptakilere müdahale etti. Müdahalenin ardından 35 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.