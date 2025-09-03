Saraçhane protestolarında tutuklanan sanıklar hakkında karar!

Saraçhane eylemlerine katıldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan sanıkların yargılandığı davada ara karar açıklandı. Mahkeme tutuklu yargılanan 13 sanığın tahliyesine karar verdi.

"TAHLİYE EDİLMEYECEK"

Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğunun 100. gününde Saraçhane'de düzenlenen mitingin ardından "Kanuna Aykırı Toplantı ve Yürüyüşlere Silahsız Katılarak İhtara Rağmen Kendiliğinden Dağılmama" suçlamasıyla tutuklanan 13 genç hakkında tahliye kararı verildi ancak 7 genç “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla tutuklu bulunduğu için tahliye edilmeyecek.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır