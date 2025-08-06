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Şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 7 kişi yaralandı

Siirt’in Eruh ilçesinde şarampole devrilen ticari araçtaki 7 kişi yaralandı.

Şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 7 kişi yaralandı

Kaza, öğle saatlerinde Eruh ilçesine bağlı Kekliktepe köyünde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 BOP 181 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada araçtaki 7 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Eruh Devlet Hastanesi’ne ve Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

(DHA)

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