HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Şarampole uçan otomobil alev aldı: Canlarını son anda kurtardılar

Gaziantep’te kontrolden çıkarak şarampole uçan otomobil alev alev yandı. Araçtaki 3 kişi ise son anda kendilerini dışarı atarak canlarını kurtardı.

Şarampole uçan otomobil alev aldı: Canlarını son anda kurtardılar

Kaza, Şahinbey ilçesi çevreyolu Kilis kavşağı istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, H.E.D idaresindeki 27 ADA 038 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktıktan sonra savrularak şarampole uçtu.

Şarampole uçan otomobil alev aldı: Canlarını son anda kurtardılar 1

CANLARINI SON ANDA KURTARDILAR

Kaza sonrası araçta bulunan sürücü ile 2 kişi kendilerini dışarı attıktan sonra araç alev alev yanmaya başladı. Kazada yaralanan 3 kişi olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırıldı, yanan aracı ise itfaiye ekipleri söndürdü. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Şarampole uçan otomobil alev aldı: Canlarını son anda kurtardılar 2

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Cesedi bulunmuştu: O ölümde siyanür şüphesiCesedi bulunmuştu: O ölümde siyanür şüphesi
Bina yangınında can pazarı: 8 kişi dumandan etkilendiBina yangınında can pazarı: 8 kişi dumandan etkilendi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
yangın Gaziantep Otomobil
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kar yağışı için geri sayım! AKOM tarih verdi, Orhan Şen’den sürpriz yorum

Kar yağışı için geri sayım! AKOM tarih verdi, Orhan Şen’den sürpriz yorum

Aydın'daki deprem sonrası uyardı: "Uzaklaşın"

Aydın'daki deprem sonrası uyardı: "Uzaklaşın"

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! Ateşli tribünler bekliyor...

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! Ateşli tribünler bekliyor...

Fenomen dizide kriz çıktı! Başrolün son hamlesi şaşırttı

Fenomen dizide kriz çıktı! Başrolün son hamlesi şaşırttı

Altından rekor sonrası 900 TL'lik sert kayıp

Altından rekor sonrası 900 TL'lik sert kayıp

Restoranlarda yeni dönem: Resmen yasaklandı

Restoranlarda yeni dönem: Resmen yasaklandı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.