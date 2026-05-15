Şarampole yuvarlanan elektrik direği yüklü kamyonun şoförü öldü

Kaza, sabah saatlerinde Şırnak-Uludere kara yolunun 15’inci kilometresindeki Besta bölgesinde meydana geldi. Uludere yönüne ilerleyen Sabri Karavut yönetimindeki elektrik direği yüklü kamyon, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada Karavut, araç içerisinde sıkıştı.

İhbarla kaza yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı şoför, AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarıldı. İlk müdahalesi yapılan Karavut, kaldırıldığı Şırnak Devlet Hastanesi’nde kurtarılamadı.

Sabri Karavut’un cansız bedeni otopsi için hastane morguna götürülürken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

