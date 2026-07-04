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Şarampole yuvarlanan forkliftin altında kalan işçi hayatını kaybetti

Kastamonu’nun Cide ilçesinde, kum ocağında çalıştığı sırada şarampole yuvarlanan forkliftin altında kalan Yasin Çelik (30), hayatını kaybetti.

Şarampole yuvarlanan forkliftin altında kalan işçi hayatını kaybetti

Kaza, saat 17.00 sıralarında Cide ilçesine bağlı Mencekli köyünde meydana geldi. Kum ocağında çalışan Yasin Çelik, iddiaya göre yük indirdiği forkliftle geri manevra yaptığı sırada aracın kontrolünü kaybederek şarampole yuvarlandı.

Şarampole yuvarlanan forkliftin altında kalan işçi hayatını kaybetti 1

FORKLİFTİN ALTINDA KALAN İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde devrilen forkliftin altında kalan Çelik, hayatını kaybettiği belirlendi. Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Yasin Çelik’in cenazesi, kaza yerindeki incelemenin ardından Cide Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Şarampole yuvarlanan forkliftin altında kalan işçi hayatını kaybetti 2

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kastamonu kaza
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