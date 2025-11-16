Şarampole yuvarlanan otomobildeki 5 kişi yaralandı

Edinilen bilgilere göre, Gaziantep’ten Besni istikametine seyir halinde olan Kasım S. idaresindeki otomobil, Sarıyaprak mevkiinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Meydana gelen kazada sürücü Kasım S., ile otomobilde bulunan Nilgün S., Nazlı S., Nisanur S., ve Emine S. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır