HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Saray’da tilki ile sohbet görenleri güldürdü

Tekirdağ’ın Saray ilçesinde bir vatandaşın yazlık evine gelen tilkiyle sohbeti ilginç ve eğlenceli anlara sahne oldu.Tekirdağ’ın Saray ilçesi Sefaalan Mahallesi’nde yaşayan Hayrettin Tekin’in yazlık evine konuk olan tilkiyle arasında geçen diyalog izleyenlerin yüzünde tebessüm oluşturdu.

Saray’da tilki ile sohbet görenleri güldürdü

Tekirdağ’ın Saray ilçesinde bir vatandaşın yazlık evine gelen tilkiyle sohbeti ilginç ve eğlenceli anlara sahne oldu.

Saray’da tilki ile sohbet görenleri güldürdü 1

Tekirdağ’ın Saray ilçesi Sefaalan Mahallesi’nde yaşayan Hayrettin Tekin’in yazlık evine konuk olan tilkiyle arasında geçen diyalog izleyenlerin yüzünde tebessüm oluşturdu. Evine giren tilkiye samimi sözlerle hitap eden Tekin’e, hayvanın da korkmadan yaklaşmasıyla ortaya renkli görüntüler çıktı. Yaşanan bu anlar, görenler tarafından ilgiyle takip edildi.

Saray’da tilki ile sohbet görenleri güldürdü 2

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kahreden haber! Yüksek ses yüzünden bir cani tarafından katledildiKahreden haber! Yüksek ses yüzünden bir cani tarafından katledildi
Kırklareli Pınarhisar'da trafik kazası: 4 YaralıKırklareli Pınarhisar'da trafik kazası: 4 Yaralı

Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.