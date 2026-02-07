HABER

Sarıgöl’de badem ağaçları çiçek açtı

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde badem ağaçlarının kış ortasında çiçek açması görenleri hayrete düşürürken, çiftçileri ise endişelendirdi.

Ülke genelinde son günlerde etkili olan soğuk hava ve yağışlara rağmen Sarıgöl’de bazı badem ağaçlarının çiçek açtığı görüldü. Bağ budama çalışmaları için tarlalara giden işçiler, beyaz çiçeklerle kaplanan badem ağaçlarını görünce hayrete düştü.

Havaların mevsim normallerinin altında seyretmesine rağmen çiçek açan badem ağaçlarının önünde işçiler, bu durumu "kış hatırası" olarak fotoğraflamayı da ihmal etmedi. Erken çiçeklenmenin ilerleyen dönemlerde yaşanabilecek don olayları nedeniyle ürün kaybına yol açabileceği belirtildi.

Bağ işçilerinden Mustafa Akçiğer, "Bağda çalışmaya başladık. Sırayı çıkınca çiçek açmış bir badem ağacı gördüm ve arkadaşlarıma da gösterdim. Hepimiz inanamadık. Erken çiçek açan meyve ağaçları, yaşanabilecek şiddetli soğuk ve don olaylarından zarar görür. Bu yüzden endişeliyiz" dedi.

Yetkililer, üreticilerin önümüzdeki günlerde hava tahminlerini yakından takip etmeleri gerektiğini belirtti.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

