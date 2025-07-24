Sarıkamış’ta ayılar caddelerde cirit atıyor

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde yiyecek arayan ayıların yerleşim yerlerine inmeleri ilçe sakinlerini tedirgin ediyor. Ayıların çöp konteynerlerinde yiyecek aradığı, hatta bazı evlerin bahçelerine kadar girdikleri gözlemleniyor. Vatandaşların her an ayılarla karşı karşıya kalmalarının kaçınılmaz olduğu Sarıkamış’ta elini kolunu sallayarak dolaşan ayılar, vatandaşların bir taraftan da ilgi odağı oldu.

Sarıkamış ilçe merkezinde çöp konteynerinde yiyecek arayan ayılar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülere boz ayıların çöp konteynerini çekerek devirdiği ve çöpleri karıştırdığı, daha sonra bölgeden uzaklaştığı anlar yansıdı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır