HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Sarıkamış’ta ayılar caddelerde cirit atıyor

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde son günlerde şehir merkezine inen ayılar dikkat çekiyor. Özellikle akşam saatlerinde ve sabaha karşı cadde ve sokaklarda görülen ayılar, vatandaşlarda endişeye neden oluyor.

Sarıkamış’ta ayılar caddelerde cirit atıyor

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde yiyecek arayan ayıların yerleşim yerlerine inmeleri ilçe sakinlerini tedirgin ediyor. Ayıların çöp konteynerlerinde yiyecek aradığı, hatta bazı evlerin bahçelerine kadar girdikleri gözlemleniyor. Vatandaşların her an ayılarla karşı karşıya kalmalarının kaçınılmaz olduğu Sarıkamış’ta elini kolunu sallayarak dolaşan ayılar, vatandaşların bir taraftan da ilgi odağı oldu.

Sarıkamış ilçe merkezinde çöp konteynerinde yiyecek arayan ayılar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülere boz ayıların çöp konteynerini çekerek devirdiği ve çöpleri karıştırdığı, daha sonra bölgeden uzaklaştığı anlar yansıdı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Belçika Savunma Bakanı Francken, Anıtkabir'i ziyaret ettiBelçika Savunma Bakanı Francken, Anıtkabir'i ziyaret etti
Hitit yerleşim yeri Kayalıpınar'da "kuş kehanet metni" bulunduHitit yerleşim yeri Kayalıpınar'da "kuş kehanet metni" bulundu

Anahtar Kelimeler:
Kars
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!

%0 faizli 90.000 TL krediyi kaçırmayın!

%0 faizli 90.000 TL krediyi kaçırmayın!

Görüntüler ortaya çıktı... "Abi çıkmamız lazım, ortada kaldık"

Görüntüler ortaya çıktı... "Abi çıkmamız lazım, ortada kaldık"

Bilecik'te 7 köy boşaltıldı! Traktörünü alan söndürmeye geldi, konvoy oluştu... Kara yolu kapatıldı

Bilecik'te 7 köy boşaltıldı! Traktörünü alan söndürmeye geldi, konvoy oluştu... Kara yolu kapatıldı

20 yıl sonra geri döndü, tedavisi yok: "5,6 milyar insan risk altında"

20 yıl sonra geri döndü, tedavisi yok: "5,6 milyar insan risk altında"

Tayland ve Kamboçya arasında savaş başladı!

Tayland ve Kamboçya arasında savaş başladı!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.