Sarıkamış'ta otobüs kamyona çarpı: 9 yaralı

Sarıkamış'ta buzlanan yolda otobüs kamyona çarptı. Kazada 9 kişi yaralandı.

Kaza; Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Karakurt bölgesinde meydana geldi. E. C. A.'nın kullandığı 06 EE 0189 plakalı kargo kamyonu, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak kaymaya başladı. Refüje çarparak duran kamyona arkadan gelen M. Z. Ç.'nın kullandığı 23 AEV 640 plakalı yolcu otobüsü çarptı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar daha sonra ambulanslarla Sarıkamış Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Hastanede tedavi altına alınan yaralıların gelen sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

Kars
