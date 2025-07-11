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Sarıyer'de acı olay: İş yerinde bir anda fenalaşan işçi hayatını kaybetti!

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İstanbul’da bir su firmasında çalışan adam iş başındayken aniden yere yığıldı. Çevredekilerin yardımına koştuğu adam hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İstanbul Sarıyer'deki bir su tedarik firmasında çalışan 60 yaşındaki İmam Aggez isimli işçi, mesai sırasında aniden fenalaşarak yere yığıldı.

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Aggez, hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti.

BİR ANDA FENALAŞTI

Sarıyer de acı olay: İş yerinde bir anda fenalaşan işçi hayatını kaybetti! 1

İddiaya göre, çalıştığı sırada bir anda kendini kötü hisseden 60 yaşındaki İmam Aggez, mesai arkadaşlarının gözü önünde yere düştü. 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ekipler, işçiye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra en yakın hastaneye sevk etti.

OTOPSİ YAPILACAK

Acil serviste yapılan müdahalelere rağmen talihsiz adam kurtarılamadı. Hayatını kaybeden çalışanın ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrası netlik kazanacak. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

(Ekol TV)

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Sarıyer İstanbul
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