Sarıyer'de AVM'de çanta çalan 10 yaşındaki çocuğun 92 suç kaydı çıktı

İstanbul Sarıyer'de alışveriş merkezinde bir kadının çantası çalındı. Sarıyer Asayiş Büro ekiplerince yakalanan 10 yaşındaki şüphelinin 92 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 4 Mayıs'ta saat 19.00 sıralarında Sarıyer İstinye’deki bir alışveriş merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Melike A., çocuklarıyla alışveriş merkezinde vakit geçirdiği sırada bebek arabasında asılı bulunan çantası çalındı. Durumu polise bildiren Melike A, çantasında 100 bin lira değerindeki cep telefonu, bin 400 lira nakit para ile cüzdanının bulunduğunu söyledi.

10 YAŞINDA 92 SUÇ KAYDI ÇIKTI

İhbar üzerine Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri olay yeri ve çevresindeki güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan çalışmalarda çantayı alan kişinin alışveriş merkezinde dolaştığı, bir süre sonra bebek arabasının yanına yaklaşarak çantayı aldığı, ardından da taksiyle kaçtığı belirlendi. Çalışmalarını sürdüren polis ekipleri, şüphelinin bindiği taksiyi Büyükdere Caddesi TEM bağlantı yolunda durdurdu. Araçta yapılan kontrollerde çantayı çaldığı belirlenen D.T., çaldığı eşyalarla yakalandı. Emniyete götürülen D.T.’nin yapılan Genel Bilgi Taraması'nda (GBT) 'hırsızlık'tan 92 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. D.T., işlemleri için Sarıyer Çocuk Büro Amirliği’ne götürülürken, eşyalar ise sahibine teslim edildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

