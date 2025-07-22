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Sarıyer'de genç kadın doktorun sır ölümü: Kuryeye kapıyı açmayınca ortaya çıktı! Nikahına gün sayıyordu

Kadın doğum asistanı Eylül Karagöz, evinde baygın halde bulundu. İlk müdahale erkek arkadaşından geldi, ancak hastanede hayatını kaybetti. Nikah ve uzmanlık için gün sayan doktorun ölüm nedeni otopsiyle netleşecek.

Sarıyer'de genç kadın doktorun sır ölümü: Kuryeye kapıyı açmayınca ortaya çıktı! Nikahına gün sayıyordu

İstanbul Sarıyer’de, 30 yaşındaki kadın doğum asistanı Dr. Eylül Karagöz, kaldığı apartman dairesinde mutfakta baygın halde bulundu. Hemen hastaneye kaldırılan genç doktor, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ölüm nedeninin kesinleşmesi için otopsi yapılacağı öğrenildi.

YEMEK SİPARİŞİ VERMESİYLE ORTAYA ÇIKTI

Ekol TV muhabiri Gizem Gündoğdu'nun özel haberine göre; Olay, Karagöz’ün yemek siparişi vermesiyle ortaya çıktı. Kurye kapıyı açan olmayınca apartmandan ayrılmak üzereyken, genç doktorun erkek arkadaşı eve geldi. Durumu anlatan kuryeden sonra kapıyı açan erkek arkadaşı, Karagöz’ü mutfakta hareketsiz şekilde buldu.

İLK MÜDAHALEYİ ERKEK ARKADAŞI VE KOMŞULARI YAPTI

İlk müdahaleyi erkek arkadaşı ve apartman sakinleri yaptı. Kalp masajına yanıt vermeyen Karagöz, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen yaşamını yitirdi.

UZMANLIKLARINI ALMALARINA BİR AY KALMIŞTI

Edinilen bilgilere göre Karagöz, erkek arkadaşıyla aynı evde yaşıyordu ve çiftin bir ay sonra nikâh masasına oturacağı öğrenildi. Aynı zamanda kadın doğum asistanı olan çiftin uzmanlıklarını almalarına da yalnızca bir ay kalmıştı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Karagöz’ün ani ölümü üzerine savcılık soruşturma başlattı. Cenazesi İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderilirken, ilk değerlendirmeler kalp krizine işaret etti. Ancak kesin ölüm nedeni otopsi sonucuyla belli olacak.

"ÇOK ŞAŞKINIZ"

Komşuları, genç doktorun bilinen bir sağlık sorunu olmadığını dile getirerek, “Çok şaşkınız, hâlâ inanamıyoruz. İkisi de genç, hayatlarının en güzel dönemindeydiler” sözleriyle üzüntülerini dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Doktor Sarıyer
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