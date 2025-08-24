HABER

Sarıyer'de polisten sokaklarda 'şok' denetim

Sarıyer'de, Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı ekipler, sokaklarda 'şok' denetim gerçekleştirdi. Denetimler sırasında 162 kişiye Genel Bilgi Taraması (GBT) yapılırken, 32 araç ve 27 motosiklet kontrol edildi.

Sarıyer Çayırbaşı Mahallesi’nde 21.00-22.00 saatleri arasında Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği koordinesinde 'şok' denetim gerçekleştirildi. Denetime 6 resmi ekip, 5 motorize ekip, 1 mobil park ekibi, 1 güvenlik büro ekibi ve 6 önleyici şube motorize ekibinden oluşan toplam 50 polis ekibi katıldı.

SIKI DENETİM YAPILDI

Çalışmalar sırasında mahalledeki sokaklar ve iş yerleri denetlendi. Denetimlerde 6 iş yeri incelenirken, 162 kişiye Genel Bilgi Taraması (GBT), 32 araç ve 27 motosiklet ise aranarak kontrolden geçirildi. Yapılan denetimde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı öğrenildi.

(DHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

