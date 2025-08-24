Sarıyer'de polisten sokaklarda 'şok' denetim

Sarıyer Çayırbaşı Mahallesi’nde 21.00-22.00 saatleri arasında Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği koordinesinde 'şok' denetim gerçekleştirildi. Denetime 6 resmi ekip, 5 motorize ekip, 1 mobil park ekibi, 1 güvenlik büro ekibi ve 6 önleyici şube motorize ekibinden oluşan toplam 50 polis ekibi katıldı.

SIKI DENETİM YAPILDI

Çalışmalar sırasında mahalledeki sokaklar ve iş yerleri denetlendi. Denetimlerde 6 iş yeri incelenirken, 162 kişiye Genel Bilgi Taraması (GBT), 32 araç ve 27 motosiklet ise aranarak kontrolden geçirildi. Yapılan denetimde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı öğrenildi.

