HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Şarkıcının öldürüldüğü ülkede OHAL! Cumhurbaşkanı Boluarte sert gözdağı verdi

Şarkıcının öldürüldüğü ülkede OHAL! Cumhurbaşkanı Boluarte sert gözdağı verdi

18.03.2025 09:46
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Peru'da organize suçla mücadele kapsamında OHAL ilan edildi. Cumhurbaşkanı Dina Boluarte "Bu eli kanlı katillere idam cezasını ciddi olarak düşündüğümü söylüyorum çünkü hiçbir tetikçi, hiçbir gaspçı, çocuklarını seven aileleri kanla lekelemeyecek" diyerek sert mesaj verdi. Hafta sonu bir konser çıkışında motosikletli saldırganlar 39 yaşındaki şarkıcı Paul Flores'i öldürmüştü.

Şarkıcının öldürüldüğü ülkede OHAL! Cumhurbaşkanı Boluarte sert gözdağı verdi

Peru hükümeti, organize suç örgütleriyle mücadele kapsamında başkent Lima'da ve Callao eyaletinde 30 gün süreyle olağanüstü hal (OHAL) ilan ettiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Dina Boluarte'nin imzaladığı kararnameyle, hükümet suç örgütleriyle etkin olarak mücadele etmek amacıyla Lima ve Callao'da 30 gün OHAL ilan etti.

Ulusal basında yer alan habere göre, OHAL kapsamında Peru Ulusal Polisi (PNP), etkilenen bölgelerde kamu düzeninin kontrolünü üstlenirken, Silahlı Kuvvetler de güvenliği sağlamak ve en riskli bölgelerde operasyonlara destek vermek amacıyla görevlendirilecek.

Cumhurbaşkanı Boluarte, basına yaptığı açıklamada, suç örgütlerine sert tepki göstererek, "Bu eli kanlı katillere idam cezasını ciddi olarak düşündüğümü söylüyorum çünkü hiçbir tetikçi, hiçbir gaspçı, çocuklarını seven aileleri kanla lekelemeyecek." ifadesini kullandı.

Peru Başbakanı Gustavo Adrianzen de organize suçla mücadele kapsamında Ulusal Vatandaş Güvenliği Konseyi (CONASEC) toplantısını bugün düzenleyeceklerini duyurdu.

Adrianzen, cezaevi sisteminde kapsamlı reformlar da dahil olmak üzere birçok önlemin ele alınacağını belirterek, "Bu, her türlü farklılıklarımızı aşarak tüm Peruluları kapsaması gereken bir çaba." değerlendirmesinde bulundu.

OHAL kapsamında, toplanma hakkı ve konut dokunulmazlığı gibi bazı temel özgürlükler kısıtlanabilecek.

Ulusal Ölüm Bilgi Sistemi'ne (Sistema Informatico Nacional de Defunciones) göre, 2025 yılının ilk üç ayında Peru genelinde kentsel şiddet nedeniyle 459 cinayet işlendi.

ŞARKICI FLORES'İN ÖLDÜRÜLMESİ OHAL'E YOL AÇTI

Yerel medyadaki haberlere göre, hükümetin OHAL ilan etme kararı, hafta sonu Lima'nın doğusundaki San Juan de Lurigancho bölgesinde düzenlenen bir konser çıkışında motosikletli saldırganların açtığı ateş sonucu 39 yaşındaki şarkıcı Paul Flores'in hayatını kaybetmesinin ardından alındı.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Çanakkale geçilmez! Zaferin 110. yılı... İşte en büyük kırılma anıÇanakkale geçilmez! Zaferin 110. yılı... İşte en büyük kırılma anı
Amasya’da yaralı bulunan atmacaya HAYDİ şefkatiAmasya’da yaralı bulunan atmacaya HAYDİ şefkati
Anahtar Kelimeler:
Peru OHAL
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Her AVM'de şubesi vardı! Tekstil devi konkordato ilan etti

Her AVM'de şubesi vardı! Tekstil devi konkordato ilan etti

Isparta'da eğitim gören Somalili askerler arasında kavga

Isparta'da eğitim gören Somalili askerler arasında kavga

Koç Holding Türkiye'den çıkıyor mu? Ali koç yanıt verdi

Koç Holding Türkiye'den çıkıyor mu? Ali koç yanıt verdi

İsrail ateşkesi bozdu, Gazze'yi vurdu: En az 300 ölü

İsrail ateşkesi bozdu, Gazze'yi vurdu: En az 300 ölü

Erdoğan'ın elini öpüp harçlık almıştı! Sarıbaş'a AK Parti'de yeni görev

Erdoğan'ın elini öpüp harçlık almıştı! Sarıbaş'a AK Parti'de yeni görev

Trafiği tehlikeye attı üstüne bir de sosyal medyadan paylaştı! Faturası ağır oldu

Trafiği tehlikeye attı üstüne bir de sosyal medyadan paylaştı! Faturası ağır oldu

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Geri ödeme yok! Bankaya gitmeden alabileceğiniz 20.000 TL nakit fırsatı

Geri ödeme yok! Bankaya gitmeden alabileceğiniz 20.000 TL nakit fırsatı

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Bahar Fırsatları'nın yıldız markaları burada! %50'yi aşan indirimler...

Bahar Fırsatları'nın yıldız markaları burada! %50'yi aşan indirimler...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.