Savaşın sebebi olarak görülüyor! İsrail 7. günde en kritik yeri vurdu: Patlama sesleri geldi, dumanlar yükseliyor

Orta Doğu yine karışık bir sürecin içinden geçiyor. İsrail'in İran'ı vurmasının üzerinden 7 gün geçti. İran ise füzelerle karşılık verdi. İran'da Tahran'ın İsrail'de ise Tel Aviv'in üzerinde bombalamalar yoğunlaştı. İran sabaha karşı bir kez daha saldırdı. Şu anda Tel Aviv'de patlama sesleri geliyor. Öte yandan savaşın ana sebebi olan nükleer tesislerle ilgili ise kritik bir gelişme yaşandı.
İşte bölgede dakika dakika yaşananlar;
07.50
İran'ın saldırıları devam ederken İsrail'de bir hastanenin vurulduğu açıklandı. İsrail medyası saldırıda İsrail'de en az 4 yerin hedef alındığını belirtildi.
07.00
İsrail ordusu sabah saatlerinde, İran'a ait Arak Nükleer Tesisi'ne saldırı düzenledi. Bölgeden patlama sesleri yükseliyor.
01.30
İsrail-İran geriliminin tırmanmasının ardından, ABD Senatosu da harekete geçti. Senato Azınlık Lideri Chuck Schumer'in yardımcısına göre, önümüzdeki hafta başında tüm senatörlerin katılımıyla İran gündemine ilişkin gizli bir brifing düzenlenecek. Brifingin tam tarihi ve saati henüz netleşmiş değil.
Gizli oturumda, Pentagon yetkilileri, Dışişleri Bakanlığı temsilcileri ve Ulusal İstihbarat Direktörlüğü’nden (ODNI) üst düzey yetkililerin senatörlere bilgi vermesi bekleniyor.
Gündemin odağında İran’ın uranyum zenginleştirme faaliyetleri, İsrail’le İran arasında yaşanan son çatışmalar, ABD üslerine yönelik tehditler ve Tahran’ın diplomatik pozisyonunun detaylı şekilde yer alacağı tahmin ediliyor.
01.10
İsrail Savunma Kuvvetleri’nden (IDF) yapılan açıklamada, İran'dan fırlatılan füzeler nedeniyle ülkenin birçok bölgesinde sirenlerin çaldığı bildirildi. İsrail hava savunma sisteminin füzeleri engellemeye çalıştığı belirtilerek, halka İç Cephe Komutanlığı’nın talimatlarına uyma çağrısı yapıldı.
00.00
ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın nükleer silah üretmesine haftalar kaldığını öne sürerek, "Nükleer silahları olursa kesin kullanacaklardır. Ateşkes istemiyoruz, tam zafer istiyoruz. Bu da İran’ın nükleer silaha sahip olmamasıdır" dedi.
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