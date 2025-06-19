Savaşın sebebi olarak görülüyor! İsrail 7. günde en kritik yeri vurdu: Patlama sesleri geldi, dumanlar yükseliyor

Orta Doğu yine karışık bir sürecin içinden geçiyor. İsrail'in İran'ı vurmasının üzerinden 7 gün geçti. İran ise füzelerle karşılık verdi. İran'da Tahran'ın İsrail'de ise Tel Aviv'in üzerinde bombalamalar yoğunlaştı. İran sabaha karşı bir kez daha saldırdı. Şu anda Tel Aviv'de patlama sesleri geliyor. Öte yandan savaşın ana sebebi olan nükleer tesislerle ilgili ise kritik bir gelişme yaşandı.

İşte bölgede dakika dakika yaşananlar;