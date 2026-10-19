Yer: Bursa! Pilav günü etkinliğine katılan 100 kişi hastanelik oldu

Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı kırsal Çitli Mahallesi’nde düzenlenen 2’nci Geleneksel Mevlid-i Şerif ve Pilav Günü etkinliğine katılan vatandaşlar ikram edilen tavuklu pilavdan yedi.
İddiaya göre pilav yiyen vatandaşlarda etkinlikten yaklaşık 3 saat sonra mide bulantısı ve kusma şikayetleri görüldü.
Rahatsızlanan vatandaşlar, İnegöl Devlet Hastanesi’ne başvurdu. Hastaneye başvuranların sayısının yaklaşık 100’e ulaştığı, yeni başvuruların olabileceği öğrenildi.
Olayın ardından jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Olayla ilgili inceleme başlatılırken tavuk ve pilavdan tahlil için numune alındı.
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