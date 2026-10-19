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Yer: Bursa! Pilav günü etkinliğine katılan 100 kişi hastanelik oldu

Bursa'da, 2’nci Geleneksel Mevlid-i Şerif ve Pilav Günü etkinliği düzenlendi. Etkinlikte ikram edilen tavuklu pilavdan yiyen yaklaşık 100 kişi kusma ve mide bulantısı şikayetiyle hastanelere başvurdu. Sayının artabileceği konuşulurken, etkinlikte ikram edilen pilav ve tavuktan numune alındı.

Yer: Bursa! Pilav günü etkinliğine katılan 100 kişi hastanelik oldu

Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı kırsal Çitli Mahallesi’nde düzenlenen 2’nci Geleneksel Mevlid-i Şerif ve Pilav Günü etkinliğine katılan vatandaşlar ikram edilen tavuklu pilavdan yedi.

Yer: Bursa! Pilav günü etkinliğine katılan 100 kişi hastanelik oldu 1

3 SAAT SONRA MİDE BULANTISI VE KUSMA ŞİKAYETLERİ BAŞLADI

İddiaya göre pilav yiyen vatandaşlarda etkinlikten yaklaşık 3 saat sonra mide bulantısı ve kusma şikayetleri görüldü.

Yer: Bursa! Pilav günü etkinliğine katılan 100 kişi hastanelik oldu 2

HASTANEYE BAŞVURANLARIN SAYISI 100'E YAKLAŞTI, YENİ BAŞVURULAR OLABİLİR

Rahatsızlanan vatandaşlar, İnegöl Devlet Hastanesi’ne başvurdu. Hastaneye başvuranların sayısının yaklaşık 100’e ulaştığı, yeni başvuruların olabileceği öğrenildi.

Yer: Bursa! Pilav günü etkinliğine katılan 100 kişi hastanelik oldu 3

TAVUK VE PİLAVDAN TAHLİL İÇİN NUMUNE ALINDI

Olayın ardından jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Olayla ilgili inceleme başlatılırken tavuk ve pilavdan tahlil için numune alındı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bursa tavuk etkinlik pilav
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