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Sazanı ekskavatörle kurtarıp serbest bıraktı

Edirne’de Meriç Nehri’nde balık tutmaya giden amatör olta balıkçısı Özgenç Dirmenci, ilginç bir olayla karşılaştı. Turna balığı yakalamak isteyen Dirmenci, oltasına sırt yüzgecinden sazan balığı takıldı. Yumurtlama dönemi olması sebebiyle avlanması yasak olan sazan, suya geri bırakıldı.

Sazanı ekskavatörle kurtarıp serbest bıraktı

Havanın güzel olmasını fırsat bilerek Meriç Nehri kenarına giden amatör olta balıkçısı Özgenç Dirmenci, karşılaştığı manzara karşısında şaşkınlık yaşadı. Balığı sudan çıkarmak için kepçesini evde unuttuğunu fark eden Dirmenci, ekskavatörden yardım istedi ve iş makinesi operatörünün desteğiyle sazanı sudan çıkardı. Balığın yumurta dolu olduğunu gören Dirmenci, av yasağına uymak adına sazanı tekrar nehre bıraktı. Olta balıkçısı Dirmenci, yaşanan o anları sosyal medyada paylaştı.

(İHA)Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
sazan balığı
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