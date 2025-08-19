Seçim anketleriyle meşhur İhsan Aktaş yapay zeka fotoğrafını gerçek diye paylaştı sosyal medyada gündem oldu! “İşinizi de böyle yapmıyorsunuz değil mi?”

Seçim anketleriyle bilinen GENAR'ın sahibi İhsan Aktaş, X (eski Twitter) hesabından paylaştığı bir fotoğrafla sosyal medyanın gündemine oturdu. Tüm dünya ABD Başkanı Trump ve Ukrayna lideri Zelenski arasındaki görüşmelere kilitlenmişken, Aktaş, Avrupa liderlerinin 'oturarak beklediği' bir kareyi "Mülakat bekleyen stajyerler. Birazdan çağrılacaklar" notuyla paylaştı.

Söz konusu fotoğraf karesinin gerçek değil de yapay zeka ile oluşturulduğunun fark edilmesi sonrası, Aktaş'a tepkiler de peş peşe geldi.

Paylaşımın altına gelen tepkilerde öne çıkan yorumlardan biri: “İşinizi de böyle yapmıyorsunuz değil mi?” oldu. Bu ifade sosyal medya kullanıcıları arasında kısa sürede viral hale geldi.

Yapay zekayla üretilebilen yüzler, özellikle GAN (Generative Adversarial Network) teknolojisiyle giderek gerçekçi hale geliyor.

Akademik çalışmalar; sosyal medya kullanıcılarının dikkatli olması gerektiğini, zira bu tarz görüntülerin spam, sahte kimlik veya dezenformasyon amacıyla kullanılabileceğini çarpıcı şekilde ortaya koyuyor.