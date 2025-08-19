HABER

Seçim anketleriyle meşhur İhsan Aktaş yapay zeka fotoğrafını gerçek diye paylaştı sosyal medyada gündem oldu! “İşinizi de böyle yapmıyorsunuz değil mi?”

Seçim anketleriyle bilinen GENAR'ın sahibi İhsan Aktaş, sosyal medyada paylaştığı fotoğrafla gündeme oturdu. Avrupa liderlerinin 'oturarak beklediği' yapay zekayla oluşturulmuş fotoğraf karesini gerçekmiş gibi "Mülakat bekleyen stajyerler" notuyla paylaşan Aktaş'a tepkiler peş peşe geldi. Bir kullanıcının "İşinizi de böyle yapmıyorsunuz değil mi?" tepkisi dikkat çekerken, Aktaş ise henüz geri adım atmadı.

Seçim anketleriyle bilinen GENAR'ın sahibi İhsan Aktaş, X (eski Twitter) hesabından paylaştığı bir fotoğrafla sosyal medyanın gündemine oturdu. Tüm dünya ABD Başkanı Trump ve Ukrayna lideri Zelenski arasındaki görüşmelere kilitlenmişken, Aktaş, Avrupa liderlerinin 'oturarak beklediği' bir kareyi "Mülakat bekleyen stajyerler. Birazdan çağrılacaklar" notuyla paylaştı.

Söz konusu fotoğraf karesinin gerçek değil de yapay zeka ile oluşturulduğunun fark edilmesi sonrası, Aktaş'a tepkiler de peş peşe geldi.

“İŞİNİZİ DE BÖYLE YAPMIYORSUNUZ DEĞİL Mİ?”

Paylaşımın altına gelen tepkilerde öne çıkan yorumlardan biri: “İşinizi de böyle yapmıyorsunuz değil mi?” oldu. Bu ifade sosyal medya kullanıcıları arasında kısa sürede viral hale geldi.

İşte o tepkilerden bazıları;

SAHTE FOTĞRAFLARA DİKKAT!

Yapay zekayla üretilebilen yüzler, özellikle GAN (Generative Adversarial Network) teknolojisiyle giderek gerçekçi hale geliyor.

Akademik çalışmalar; sosyal medya kullanıcılarının dikkatli olması gerektiğini, zira bu tarz görüntülerin spam, sahte kimlik veya dezenformasyon amacıyla kullanılabileceğini çarpıcı şekilde ortaya koyuyor.

