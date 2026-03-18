Şehit aileleri ve gaziler, iftarda bir araya geldi

Kozan Belediyesi’nin katkılarıyla Kozan Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği tarafından düzenlenen iftar programında Cumhuriyet Mahallesi'nde kurulan iftar sofrasında binlerce vatandaş birlikte oruç açtı.

İLAHİLER OKUNUP DUALAR EDİLDİ

Programda konuşan Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı, "Bugün çok kıymetli misafirlerimiz var. Her biri bir şehidi ve gaziyi temsil eden misafir grubumuz var. Burada iftar sofrasında şehit ailelerimiz, gazilerimiz ve onların aileleriyle birlikte Ramazan ayının manevi atmosferini yaşadık. Bu Ramazan ayında da halkımızla bir araya geldik ve aynı sofrada aynı ekmeği bölüştük. İlçemizin tarihi sokaklarında ramazan ayının manevi atmosferini soluduk" dedi.

Kozan Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Ali Rumi Küntaş ise desteklerinden dolayı Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı'ya teşekkür etti.

Program çerçevesinde çocuklar için özel etkinlik alanında Hacivat-Karagöz gösterileri de sergilendi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır