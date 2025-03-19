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Şehit aileleri ve gaziler iftarda buluştu: "Birlik ve beraberliği pekiştiren bir atmosfer"

19.03.2025 10:41
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Eskişehir'de, şehit aileleri ve gaziler için düzenlenen iftar programı, birlik ve beraberliği pekiştiren özel bir atmosfere ev sahipliği yaptı. Eskişehir Kızılelma Turan Derneği tarafından gerçekleştirilen iftar organizasyonuna, şehit yakınları ve gaziler yoğun ilgi gösterdi. İftar öncesinde okunan Kur'an-ı Kerim tilaveti ve yapılan duaların ardından, katılımcılar birlikte iftar açarak dayanışma içinde bir araya geldi.

Şehit aileleri ve gaziler iftarda buluştu: "Birlik ve beraberliği pekiştiren bir atmosfer"

Eskişehir Kızılelma Turan Derneği tarafından şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar programı düzenlendi. Kızılelma Turan Derneği Başkanı Ahmet Hızlan, bu anlamlı programın, toplumun birlik ruhunu güçlendirdiğini belirterek, katılımcılara teşekkür etti. Programın sonunda, katılımcılar sahura kadar sürecek olan etkinliklerle bir arada olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

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Eskişehir'de birlik ve beraberliği pekiştirmek amacıyla şehit aileleri ve gazilerin katılımıyla toplu iftar gerçekleştirildi.

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ÇOK SAYIDA ŞEHİT YAKINI VE GAZİ KATILDI

Eskişehir Kızılelma Turan Derneği tarafından şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar programı düzenlendi. Programa çok sayıda şehit yakını ve gazi katılım sağladı. İftar öncesinde Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu ve dualar edildi. Şehitler için yapılan duaların ardından topluca iftar açıldı. Katılımcılar, programdan memnuniyet duyduklarını ifade ederek sahura kadar sürecek farklı etkinliklerin de gerçekleştirilmesini istedi.

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"DESTEK VERMEK BİZİM EN ÖNEMLİ GÖREVLERİMİZDEN BİRİDİR"

Dernek Başkanı Ahmet Hızlan, iftar programında yapmış olduğu açıklamada, "Şehitlerimizin emaneti olan şehit aileleri ve kahraman gazilerimizin her zaman yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz. Onların yanında olmak, destek vermek bizim en önemli görevlerimizden biridir. Programa katılan şehit aileleri ile kahraman gazilerimizle sohbet ettik. Bu program, birlik ve beraberliği pekiştiren bir atmosferde gerçekleşti. Şehit aileleri ve gazilere yönelik destekler artarak devam edecek" ifadeleri kullanıldı.

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(İHA)

ramazan banner Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
şehit gazi Eskişehir iftar vakti
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