Şehit askerin evine acı haber ulaştı! Kahreden 'cuma günü' detayı... "Atatürk'ün ilkelerinde giden bir çocuktu"

Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan Türk Hava Kuvvetleri'ne ait C-130 tipi kargo uçağı, dün Gürcistan'da düştü. Elim kazada 20 askerimiz şehit oldu.

Acı haber Türkiye'yi yasa boğarken, kazada şehit olan Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz'ın Büyükçekmece'de yaşayan ailesine gece saatlerinde İstanbul Merkez Komutanlığı'na bağlı askeri yetkililer tarafından haber verildi.

BABASI RAHATSIZLANDI

Haberin ardından şehidin evine Türk bayrakları asıldı. Şehidin yakınları ve komşuları da aileyi yalnız bırakmadı. Haberi alan baba Kadir Korkmaz rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Şehidin kız kardeşinin ise ayakta durmakta zorlandığı görüldü.

Büyükçekmece Kaymakamı Ali İkran Tuna ve Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Hakan Çebi de şehidin ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

"CUMA GÜNÜ YANINIZDAYIM, GELECEĞİM"

Evli ve bir erkek çocuğu olduğu öğrenilen Şehit Gökhan Korkmaz'ın yakın zamanda rütbe alıp yarbay olduğu öğrenildi. Şehit Korkmaz'ın en son pazar günü oğlunun doğum gününü kutlamak için geldiği ve daha sonra göreve gittiği öğrenildi. Korkmaz'ın ailesine 'cuma günü yanınızdayım, geleceğim' dediği de ortaya çıktı.

"PİLOT OLMAK HAYALİYDİ, ATATÜRK'ÜN İLKELERİNDE GİDEN BİR ÇOCUKTU"

Şehit Gökhan Korkmaz'ın dayısı Aydın Devrim, "Pilot olmak hayaliydi. Bu vatan içim çalışan bir insandı. Vatansever, vatanını seven Cumhuriyet'e sahip çıkan, Atatürk'ün ilkelerinde giden, her türlü zorluklarla baş eden bir çocuktu. En son oğlunun doğum gününde pazar günü konuşmuştuk. Oğlu da onun gibi olmak istiyor. Oda pırlanta. Oda pilot olmasa da uçaklar yapacak, o kadar zeki bir çocuk" dedi.Kaynak: DHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır