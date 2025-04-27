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Şehit Binbaşı Ercüment Türkmen dualarla anıldı

Şırnak’ın Cudi Dağı’nda 2008 yılında çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Binbaşı Ercüment Türkmen, şahadetinin 17. yılında Mudanya Ömerbey Kabristanlığı’nda düzenlenen törenle anıldı.

Şehit Binbaşı Ercüment Türkmen dualarla anıldı

Şehit Piyade Binbaşı Ercüment Türkmen'in kabri başında Kur’an-ı Kerim okunarak dualar edildi. Şehit Piyade Binbaşı Ercüment Türkmen’in adını taşıyan ortaokulun öğretmenleri ve öğrencileri de şehidini unutmadı. Şehidin kabrine karanfiller bırakıldı. Ayrıca, Pençe-Kilit Operasyonu’nda şehit düşen Piyade Komando Üsteğmen Tunahan Yavuz da anıldı.

Anma programına Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi, Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Faruk Uysal, Bursa Merkez Komutanlığı Hava Piyade Albay Özkan Yenigün, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Ercan Yavuz, İlçe Emniyet Müdürü Atakan Ateşli, Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Üsteğmen Halil Şimşek, İlçe Spor Müdürü Çağlar Yeni, şehidin ailesi, silah arkadaşları, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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