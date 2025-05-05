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Şehitkamil baştan aşağı temizleniyor

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz’ın başlattığı temizlik seferberliği ile insan ve araç trafiğinin yoğun olduğu Mahrukatçılar Sitesi baştan aşağı temizlendi. Çalışmalar işletme sahipleri ve vatandaşlardan tam not aldı.

Şehitkamil baştan aşağı temizleniyor

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz’ın "Şimdi Daha Temiz Şehitkamil" hedefiyle başlattığı temizlik seferberliği ilçenin dört bir yanında devam ediyor. Özellikle yıllardır çöplerden sağlıksız ve çirkin görüntülere neden olan Sanayi Mahallesi, çalışmalarla yeni bir görünüm kazandı.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent ticareti için önemli bir yer tutan ve her gün binlerce kişi ve aracın giriş-çıkış yaptığı Sanayi Mahallesi’nde bulunan sitelerde adeta kamp kurdu. Haftasonu kapalı olan bölgede sabahın erken saatlerinde temizlik çalışmalarına başlayan ekipler, bölgeyi çöplerden arındırıyor. Ekipler bu haftasonu bölgenin en yoğun sitelerinden Mahrukatçılar Sitesi’nde temizlik faaliyeti gerçekleştirdi. Detaylı temizliğin yapıldığı bölge, kir ve çöplerden arındırılarak yeni bir görünüm kazandı.

Site içerisinde faaliyet gösteren işletme sahipleri ve vatandaşlar, çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Uzun zamandır maalesef kötü bir görünümü vardı. Sağolsun Şehitkamil Belediyesi ekipleri gelip temizlediler. Bölgemiz artık daha sağlıklı ve temiz. Desteklerinden dolayı Sayın Umut Yılmaz ve ekibine teşekkür ediyoruz" dediler.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Şehitkamil
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