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Şehrin göbeğinde film gibi operasyon: Polise ateş açıp yaralı halde 6 saat direndi! Sokak trafiğe kapatıldı

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Sakarya'da film sahnelerini aratmayacak bir olay yaşandı. Hakkında yakalama kararı bulunan ve çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenilen şahıs, 6 saat boyunca polise direndi. İlk başta polis ekiplerine ateş açıp kaçmaya çalışan şahıs, kovalamaca sırasında polisin açtığı ateş ile bacağından vuruldu. Daha sonra bir dükkana sığınan 53 yaşındaki şahıs yaralı halde 6 saat boyunca direndi. İş yerinde polise tekrar ateş açan şahıs, silahı başına dayayarak intihar tehdidinde bulundu. İşte detaylar...

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, hakkında yakalama kararı bulunan ve çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenilen şahıs, polis takibi sırasında ekiplere ateş açarak kaçmaya çalıştı.

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Bacağından vurulan şüpheli, saklandığı iş yerinde 6 saat boyunca direnerek teslim olmadı. Polis müzakerecilerinin uzun süren ikna çabası sonuç verdi, şahıs sığındığı dükkandan 6 saatin sonunda ikna edilerek çıkarıldı.

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Film sahnelerini aratmayan olay, Adapazarı ilçesi Harmanlık Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hakkında yakalama kararı bulunan ve çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenilen ve Sakarya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin takibinde olan Engin Ö. (53), polisleri fark edince yanında bulunan tabancayla ekiplere doğru ateş açarak kaçmaya başladı.

Kovalamaca sırasında polisin açtığı ateş ile bacağından vurularak yaralanan şüpheli, sokak üzerinde motosiklet satışı yapan bir iş yerine girdi. İş yerinde yeniden polise ateş açan Engin Ö., ardından silahı başına dayayarak intihar tehdidinde bulundu.

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Polis, içerideki sivilleri tahliye ederken bölgeyi güvenlik çemberine aldı, sokak trafiğe kapatıldı. Kaçmak için iş yerinde bulunan bir motosiklete binmeye çalışan şüphelinin çıkışı ekiplerce engellendi.

AİLESİ DE İKNA ETMEK İÇİN UZUN SÜRE UĞRAŞTI

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Durumun ciddiyeti üzerine olay yerine özel harekat ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri iş yerinin etrafını sararken, Sakarya Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş da olay yerine gelerek çalışmaları yerinde takip etti. Bu sırada Engin Ö.'nün yakınları da çelik yelek giydirilerek olay yerine getirildi ve ikna sürecine uzaktan dahil edildi.

6 SAAT SONRA İKNA EDİLDİ

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Polisin ve yakınlarının ikna çabaları 6 saatin ardından sonuç verdi. Saatler süren müzakere sonucunda ikna edilen Engin Ö., silahını bırakarak teslim oldu. Polis ekipleri gözetiminde sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı şahıs dükkandan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Konu ile alakalı geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Sakarya
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