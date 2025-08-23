HABER

Şeker hastalığı hayatını değiştirdi: "Köydeki hisselerimi yeğenlerime verdim"

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yaşayan 52 yaşındaki Necati Coşkun, şeker hastalığı nedeniyle geçirdiği operasyon sonucu sol ayağını kaybetti. İstanbul’da çalıştığı yıllarda hastalığa yakalanan Coşkun, 2024 yılında yapılan ameliyatla ampute oldu. Tek başına yaşam mücadelesi veren Coşkun, "Ailem yok, çocuğum yok. Bakarım diyenler elimden tutmadı" diyerek yaşadığı yalnızlığı ve zorlukları dile getirdi.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yaşayan 52 yaşındaki Necati Coşkun, 2024 yılında şeker hastalığından dolayı sol ayağı kesilince ampute haline geldi ve yürüyemez duruma düştü.

Çaycuma'da yaşayan Necati Coşkun İstanbul'da çalıştığı sırada yakalandığı şeker hastalığından rahatsızlandı. Geçen yıl hastalığı sebebiyle ameliyatla sol ayağı kesildikten sonra ampute olan Coşkun, yaşadığı durumundan dolayı zorluk yaşamaya başladı.

"EMEKLİ OLMADIĞIM İÇİN BAKMIYORLAR"

Yaşadıklarını anlatan Necati Coşkun, "Geçen sene 18 Temmuz 2024 tarihinde sol ayağım kesildi. Fakat bakanım yok. Sadece aldığım maaş engelli maaş 6 bin 500 TL. Gelirim yok, yalnız yaşıyorum. Pansiyonda kalıyorum. Maddi durumum zayıf. Bakarım diyen şahıslar ilgilenmediler. Ailem yok, annem, babam, eşim ve çocuğum yok. "Bakarım" diyen kişiler elimden tutmaz oldular. Eş, dosttan gelen yardımlarla ben nereye kadar geçineceğim. Huzurevine yaşım 52 olduğundan gidemiyorum. Emekli olmadığım için bakmıyorlar, almıyorlar. Kaç defa başvurduysam emekli olmamı istediler" diye konuştu.

"DURUMUM VAHİM"

Coşkun, "Ben de Türkiye Cumhuriyeti'nin evladıyım. Benim isteğim protez ayak, gezmek istiyorum. Köyden uzun bir dönem sonra ayrıldım. Bana ait olan hisselerimi kardeşimin çocuklarına verdim. Ayağım şeker hastalığından kesildiğinden dolayı çalışamaz haldeyim. Durumum vahim. Duyarlı insanlardan protez ayak istiyorum. Ayağım şeker ve enfeksiyondan dolayı kesildi. 20 gün hastanede yattım. Sağ ayağım şişiyor. Benim tek isteğim protez ayağa kavuşmak istiyorum" dedi.

(İHA)

