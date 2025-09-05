Şeker tansiyonu yükseltir mi? Şekerin tansiyona etkisi

Şekerli yiyecekler ve içecekler, tatlılar, dondurmalar birçok insan için çok lezzetli ve damak şenlendirici gelse de insan sağlığını tehdit etmektedir. Yapay tatlandırıcılar kullanılarak üretilen ürünler başta gelmek üzere şeker tüketiminin kontrol altına alınmaması organların hasar görmesine, kalıcı ve ciddi birçok hastalığın oluşmasına yol açabilmektedir. Sadece fizyolojik olarak da psikolojik olarak da zarar veren şeker tüketimi kontrolsüz kilo alma, kalp hastalıkları, damar tıkanıkları gibi birçok probleme neden olabilmektedir.

Şeker tansiyonu yükseltir mi?

Tansiyonun yükselmesi çeşitli nedenlere bağlı olarak gerçekleşebilen bir durumdur. Yüksek tansiyon tanısının koyulmasında temel nedenler çok fazla miktarlarda tuz tüketmek, hareketsiz bir yaşam tarzı benimsemiş olmak, sigara ve alkol gibi bağımlılıkların olması, stres, diyabet gibi nedenler olarak kabul edilmektedir. Hipertansiyon ya da yüksek tansiyon adı verilen hastalığın tanısı konduysa kişilerin dikkatli beslenmesi, sigara ve alkol gibi alışkanlıklardan vazgeçilmesi, uyku kalitesinin arttırılması gibi önlemler alması önemlidir.

Şeker tüketiminde aşırıya kaçmak da tansiyonun yükselmesinin bir nedeni olarak kabul edilmektedir. Hipertansiyon hastalığına neden olduğu bilinen aşırı şeker tüketimi, farklı başka rahatsızlıklara ve vücutta meydana gelebilecek çeşitli hasarlara da sebebiyet verebilmektedir. Fazla şeker tüketmek, şeker tüketimini sınırlandırmamak ayrıca şu sağlık sorunlarına yol açabilmektedir:

Karaciğerlere zarar verir.

Diyabet hastalığının oluşumuna neden olur.

Obezite sorununa yol açar.

Tansiyonu aniden yükseltebilir.

Kalp sorunlarını tetikler.

Damar tıkanıklığına neden olur.

İştah açar.

Dişlerin çürümesine neden olur.

Ağız sağlığına zararlıdır.

Gut olasılığını arttırır.

Böbrek taşlarının oluşmasına neden olabilir.

Yaşlandırma etkilerini hızlandırır.

Uyku kalitesini bozar.

DEHB (Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu) durumunu tetikler.

Kişilerde tansiyon yükselmesi ayrıca şeker tüketimi dışında şu durumlara bağlı olarak da meydana gelebilmektedir:

Genetik olarak yatkınlık olması

Diyabet hastalığı

Obezite sorunu

Aşırı miktarlarda tuz tüketilmesi

Düzensiz uyku ve uyku kalitesinin bozulması

Stres

Panik atak

İçecek ve yiyeceklerin aşırı miktarlarda tüketilmesi

Sigara kullanımı

Alkol kullanımı

Hareketsiz bir yaşam biçimine sahip olmak

Şekerin tansiyona etkisi nedir?

Tansiyonun ani bir şekilde yükselmesi ya da düşmesi insan vücudunda bazı belirtiler ile kendini gösteren bir durumdur. Yüksek tansiyon hastalarında da dikkat edilmediği ve doktorun tedavi için belirlediği sürece uygun davranılmadığı sürece şu olumsuz durumlar görülebilmektedir:

Gözlerde çift görme ya da bulanık görme gibi sorunların yaşanması

Burunda kanama

Kulaklarda çınlama ya da uğultu

Baş ağrısı

Baş dönmesi

Mide bulantısı ve kusma

Kalp ritminin bozulması, kalbin çok yavaş ya da aniden çok hızlı bir şekilde atması

İdrara normalden daha fazla çıkma

Yorgunluk ve halsizlik halinin kronikleşmesi

Bacaklarda şişme gözlemlenmesi

Ödem oluşması

Şeker tüketiminin tansiyonun yükselmesine neden olabilecek durumlardan biri olduğu kabul edilmektedir. Yüksek tansiyon hastalarının uzak durması gereken şeker ve şeker içeren besinler kan basıncın yükselttiği ve damarların esnekliğini aldığı için tansiyonun ani bir şekilde yükselmesine yol açabilmektedir.