Şeker tansiyonu yükseltir mi? Şekerin tansiyona etkisi

Şekerli yiyecekler ve içecekler, tatlılar, dondurmalar birçok insan için çok lezzetli ve damak şenlendirici gelse de insan sağlığını tehdit etmektedir. Yapay tatlandırıcılar kullanılarak üretilen ürünler başta gelmek üzere şeker tüketiminin kontrol altına alınmaması organların hasar görmesine, kalıcı ve ciddi birçok hastalığın oluşmasına yol açabilmektedir. Sadece fizyolojik olarak da psikolojik olarak da zarar veren şeker tüketimi kontrolsüz kilo alma, kalp hastalıkları, damar tıkanıkları gibi birçok probleme neden olabilmektedir.
Tansiyonun yükselmesi çeşitli nedenlere bağlı olarak gerçekleşebilen bir durumdur. Yüksek tansiyon tanısının koyulmasında temel nedenler çok fazla miktarlarda tuz tüketmek, hareketsiz bir yaşam tarzı benimsemiş olmak, sigara ve alkol gibi bağımlılıkların olması, stres, diyabet gibi nedenler olarak kabul edilmektedir. Hipertansiyon ya da yüksek tansiyon adı verilen hastalığın tanısı konduysa kişilerin dikkatli beslenmesi, sigara ve alkol gibi alışkanlıklardan vazgeçilmesi, uyku kalitesinin arttırılması gibi önlemler alması önemlidir.
Şeker tüketiminde aşırıya kaçmak da tansiyonun yükselmesinin bir nedeni olarak kabul edilmektedir. Hipertansiyon hastalığına neden olduğu bilinen aşırı şeker tüketimi, farklı başka rahatsızlıklara ve vücutta meydana gelebilecek çeşitli hasarlara da sebebiyet verebilmektedir. Fazla şeker tüketmek, şeker tüketimini sınırlandırmamak ayrıca şu sağlık sorunlarına yol açabilmektedir:
Kişilerde tansiyon yükselmesi ayrıca şeker tüketimi dışında şu durumlara bağlı olarak da meydana gelebilmektedir:
Tansiyonun ani bir şekilde yükselmesi ya da düşmesi insan vücudunda bazı belirtiler ile kendini gösteren bir durumdur. Yüksek tansiyon hastalarında da dikkat edilmediği ve doktorun tedavi için belirlediği sürece uygun davranılmadığı sürece şu olumsuz durumlar görülebilmektedir:
Şeker tüketiminin tansiyonun yükselmesine neden olabilecek durumlardan biri olduğu kabul edilmektedir. Yüksek tansiyon hastalarının uzak durması gereken şeker ve şeker içeren besinler kan basıncın yükselttiği ve damarların esnekliğini aldığı için tansiyonun ani bir şekilde yükselmesine yol açabilmektedir.