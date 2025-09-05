HABER

Şeker tansiyonu yükseltir mi? Şekerin tansiyona etkisi

İnsanların gün içinde ortalama olarak alması gereken kalori miktarı bellidir. Bu miktar erkeklerde ve kadınlarda değişiklik gösterebilmektedir. Şeker tüketimi sağlık açısından çok zararlı olarak kabul edilmektedir. Aşırı miktarda şeker tüketmek ise çok ciddi ve kalıcı sağlık sorunlarına neden olabilmektedir.

Şeker tansiyonu yükseltir mi? Şekerin tansiyona etkisi
Şekerli yiyecekler ve içecekler, tatlılar, dondurmalar birçok insan için çok lezzetli ve damak şenlendirici gelse de insan sağlığını tehdit etmektedir. Yapay tatlandırıcılar kullanılarak üretilen ürünler başta gelmek üzere şeker tüketiminin kontrol altına alınmaması organların hasar görmesine, kalıcı ve ciddi birçok hastalığın oluşmasına yol açabilmektedir. Sadece fizyolojik olarak da psikolojik olarak da zarar veren şeker tüketimi kontrolsüz kilo alma, kalp hastalıkları, damar tıkanıkları gibi birçok probleme neden olabilmektedir.

Şeker tansiyonu yükseltir mi?

Tansiyonun yükselmesi çeşitli nedenlere bağlı olarak gerçekleşebilen bir durumdur. Yüksek tansiyon tanısının koyulmasında temel nedenler çok fazla miktarlarda tuz tüketmek, hareketsiz bir yaşam tarzı benimsemiş olmak, sigara ve alkol gibi bağımlılıkların olması, stres, diyabet gibi nedenler olarak kabul edilmektedir. Hipertansiyon ya da yüksek tansiyon adı verilen hastalığın tanısı konduysa kişilerin dikkatli beslenmesi, sigara ve alkol gibi alışkanlıklardan vazgeçilmesi, uyku kalitesinin arttırılması gibi önlemler alması önemlidir.

Şeker tüketiminde aşırıya kaçmak da tansiyonun yükselmesinin bir nedeni olarak kabul edilmektedir. Hipertansiyon hastalığına neden olduğu bilinen aşırı şeker tüketimi, farklı başka rahatsızlıklara ve vücutta meydana gelebilecek çeşitli hasarlara da sebebiyet verebilmektedir. Fazla şeker tüketmek, şeker tüketimini sınırlandırmamak ayrıca şu sağlık sorunlarına yol açabilmektedir:

  • Karaciğerlere zarar verir.
  • Diyabet hastalığının oluşumuna neden olur.
  • Obezite sorununa yol açar.
  • Tansiyonu aniden yükseltebilir.
  • Kalp sorunlarını tetikler.
  • Damar tıkanıklığına neden olur.
  • İştah açar.
  • Dişlerin çürümesine neden olur.
  • Ağız sağlığına zararlıdır.
  • Gut olasılığını arttırır.
  • Böbrek taşlarının oluşmasına neden olabilir.
  • Yaşlandırma etkilerini hızlandırır.
  • Uyku kalitesini bozar.
  • DEHB (Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu) durumunu tetikler.

Kişilerde tansiyon yükselmesi ayrıca şeker tüketimi dışında şu durumlara bağlı olarak da meydana gelebilmektedir:

  • Genetik olarak yatkınlık olması
  • Diyabet hastalığı
  • Obezite sorunu
  • Aşırı miktarlarda tuz tüketilmesi
  • Düzensiz uyku ve uyku kalitesinin bozulması
  • Stres
  • Panik atak
  • İçecek ve yiyeceklerin aşırı miktarlarda tüketilmesi
  • Sigara kullanımı
  • Alkol kullanımı
  • Hareketsiz bir yaşam biçimine sahip olmak

Şekerin tansiyona etkisi nedir?

Tansiyonun ani bir şekilde yükselmesi ya da düşmesi insan vücudunda bazı belirtiler ile kendini gösteren bir durumdur. Yüksek tansiyon hastalarında da dikkat edilmediği ve doktorun tedavi için belirlediği sürece uygun davranılmadığı sürece şu olumsuz durumlar görülebilmektedir:

  • Gözlerde çift görme ya da bulanık görme gibi sorunların yaşanması
  • Burunda kanama
  • Kulaklarda çınlama ya da uğultu
  • Baş ağrısı
  • Baş dönmesi
  • Mide bulantısı ve kusma
  • Kalp ritminin bozulması, kalbin çok yavaş ya da aniden çok hızlı bir şekilde atması
  • İdrara normalden daha fazla çıkma
  • Yorgunluk ve halsizlik halinin kronikleşmesi
  • Bacaklarda şişme gözlemlenmesi
  • Ödem oluşması

Şeker tüketiminin tansiyonun yükselmesine neden olabilecek durumlardan biri olduğu kabul edilmektedir. Yüksek tansiyon hastalarının uzak durması gereken şeker ve şeker içeren besinler kan basıncın yükselttiği ve damarların esnekliğini aldığı için tansiyonun ani bir şekilde yükselmesine yol açabilmektedir.

