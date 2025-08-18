Selahattin Yılmaz suç örgütüne operasyon! 10 kişi tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmalarının ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen aralarında suç örgütü elebaşı Selahattin Yılmaz'ın da olduğu 15 zanlının işlemleri tamamlandı.

10 KİŞİ TUTUKLANDI

İstanbul nöbetçi sulh ceza hakimliği, şüpheliler Selahattin Yılmaz, Cem Duman, Semra Ilık, Adem Kuru, Cem Çebi, İsa Aydın, Mehmet Tuğlu, Mustafa Serdar Yılmaz, Özgür Kılıç ve Turgut Öner'in tutuklanmasını kararlaştırdı.

Hakimlik, Ersan Diamond'ın sahibi Ersan Gülmez'in de aralarında bulunduğu 5 şüpheli hakkında ise "yurt dışına çıkış yasağı" ve "imza atmak" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

Kaynak: AABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır