Selahattin Yılmaz suç örgütüne operasyon! 10 kişi tutuklandı

İstanbul merkezli 5 ilde silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklandı. Tutuklanan isimler: Selahattin Yılmaz, Cem Duman, Semra Ilık, Adem Kuru, Cem Çebi, İsa Aydın, Mehmet Tuğlu, Mustafa Serdar Yılmaz, Özgür Kılıç ve Turgut Öner...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmalarının ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen aralarında suç örgütü elebaşı Selahattin Yılmaz'ın da olduğu 15 zanlının işlemleri tamamlandı.

10 KİŞİ TUTUKLANDI

İstanbul nöbetçi sulh ceza hakimliği, şüpheliler Selahattin Yılmaz, Cem Duman, Semra Ilık, Adem Kuru, Cem Çebi, İsa Aydın, Mehmet Tuğlu, Mustafa Serdar Yılmaz, Özgür Kılıç ve Turgut Öner'in tutuklanmasını kararlaştırdı.

Hakimlik, Ersan Diamond'ın sahibi Ersan Gülmez'in de aralarında bulunduğu 5 şüpheli hakkında ise "yurt dışına çıkış yasağı" ve "imza atmak" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

