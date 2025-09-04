HABER

Semih Yalçın'dan Özgür Özel açıklaması! 'Geliyor gelmekte olan' diyerek seslendi... 'Musalla taş'lı gönderme

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın'dan CHP lideri Özgür Özel'e sert sözler geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yalçın yazısının başında 'Geliyor gelmekte olan' ifadelerini kullanırken yazısının sonunda da CHP için 'musalla taş'lı göndermede bulundu.

Ufuk Dağ

Siyasette yine tansiyon yükseldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın CHP lideri Özgür Özel'i hedef aldı. Sosyal medya hesabından dikkat çeken bir yazı paylaşan Yalçın Özel'i eleştirerek, "Özel’in acemi ellerinde CHP, Atatürk'ün aydınlık yolundan büsbütün uzaklaşarak anarşizmin, yalan ve iftira çirkinliğinin karanlık dehlizlerine saptı." ifadelerini kullandı.

MHP'li Yalçın paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

"ÖZGÜR ÖZEL FARKINDA MISIN, GELİYOR GELMEKTE OLAN!"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gündemin ezici ağırlığından kaçmak için MHP muarızlığına sığınmayı alışkanlık hâline getirdi. Özel, tutarsızlıkları ve acemilikleri yüzünden siyasi şimşekleri her üzerine çektiğinde MHP’ye saldırıyor.

Özel’in acemi ellerinde CHP, Atatürk'ün aydınlık yolundan büsbütün uzaklaşarak anarşizmin, yalan ve iftira çirkinliğinin karanlık dehlizlerine saptı. Özel’in saptığı bir başka zulmet yolu da CHP’nin politikalarını “Kinimiz dinimizdir.” düsturuna dayaması oldu.
Özgür Özel; siyasette barış, uzlaşma ve diyalog gibi demokratik enstrümanlardan değil, şiddet ve düşmanlıktan beslenmeyi tercih ediyor. Bu gidişin sonunu haber verelim: Adında bulunan “halk”, ilk genel seçimde CHP’yi omuzlarında taşıyacaktır. Ama nasıl? CHP’yi sala bindirip sandığı musalla taşı yapacaktır.

