Şener Üşümezsoy canlı yayında çileden çıktı! "Geldiğime pişman ettiniz"

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dün gece 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Peş peşe yaşanan depremler sonrası tahminleri doğru çıkan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, bir programın canlı yayınına konuk oldu. Katıldığı programda konuşan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'u kızdırdılar. Üşümezsoy, sürekli sözünün kesilmesine sinirlendi ve canlı yayında tepki gösterdi. İşte detaylar...

Cansu Akalp

Balıkesir beşik gibi sallanmaya devam ediyor. 6.1'lik depremin ardından peş peşe sallanan Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, dün gece bir deprem daha meydana geldi.

Sındırgı dün gece 4.9 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Yaşanan depremin ardından tahminleri doğru çıkan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Show TV'de yayımlanan Bu Sabah Programı'na konuk oldu.

ÜŞÜMEZSOY SİNİRLENDİ!

Ancak Üşümezsoy, yayın sırasında sözünün kesilmesine ve rejinin reklam kararsızlığına tepki gösterdi.

REJİYE SİNİRLENDİ

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki depremle ilgili bilgi vereceği sırada sık sık sözünün kesilmesi ve rejinin reklam arasına girip girmemekte kararsız kalmasıyla sinirlendirdi.

KULAKLIĞI ÇIKARTIP MUHABİRE VERDİ!

Reklama gideceğinin söylenmesiyle sözü kesilen Üşümezsoy, bu duruma tepki göstererek kulaklığını çıkartıp muhabire uzattı.

"SABAHIN KÖRÜNDE BENİ KALDIRDINIZ"

Tepkisini canlı yayında gösteren Prof. Dr. Şener Üşümezsoy "Bana iki dakika mı verirsiniz ama beni dinleyin. Sabahın köründe beni kaldırdınız, gece uyumadım. Bırakın bir dakika anlatıyım dinleyin, insanlar da anlasın. Sizin anlamanıza lüzum yok. Ben halkla anlatıyorum bu işi. Geldiğime pişman ettiniz. Sabah 04.00'te kalktım yayın için, 1 dakika mıydı?" ifadelerini kullandı.

"KIZDIRDIK HOCAYI"

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'un bu tepkisi üzerine programının sunucularından Sevilay Yılman, "Kızdırdık hocayı. Bu bilim adamları öyle kolay bulunmuyor." diyerek yayını kapadı.

